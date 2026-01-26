Λυών - ΠΑΟΚ: Πόσο κόσμο περιμένουν οι Γάλλοι στο Groupama Stadium

Περίπου 30,000 φίλοι της Λυών αναμένεται να βρεθούν στο Groupama Stadium κόντρα στον ΠΑΟΚ (29/1 22:00), όπως αναφέρουν τα τοπικά Μέσα.

Οι Γάλλοι συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει του αγώνα κόντρα στον Δικέφαλο, με τον οποίο θα ολοκληρωθεί η φετινή League Phase, καθώς προχώρησαν σε αλλαγή χλοοτάπητα, ενώ συνεχίζεται η προπώληση των εισιτηρίων του αγώνα.

Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ από πλευράς Λυών, στις εξέδρες του Groupama Stadium αναμένεται να βρεθούν περίπου 30.000 θεατές, εκ των οποίων οι 3.000 θα είναι «ασπρόμαυροι».

Ένα γήπεδο χωρητικότητας 60.000 θέσεων, με το ενδιαφέρον στις τάξεις των οπαδών της Λυών να είναι... χαμηλό, ενώ στην αντίθετη πλευρά οι Έλληνες θα δώσουν «βροντερό» παρών.

Στο ίδιο δημοσίευμα μάλιστα αναφέρεται πως οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα είναι 2.816, με τους Θεσσαλονικείς σήμερα (26/1) να ανακοινώνουν και επίσημα sold out.

Η εκτός έδρας παρουσία των «ασπρόμαυρων» στο γήπεδο της Λυών θα «σπάσει» το ρεκόρ της Γκόου Άχεντ Ιγκλς, όταν είχαν βρεθεί στις εξέδρες περίπου 1.600 Ολλανδοί και, όπως αναφέρουν, θα θυμίσει την εξέδρα της Άιντραχτ το 2024.

Οι περισσότεροι Έλληνες πρόκειται να αφιχθούν στη γαλλική πόλη την προηγούμενη μέρα (28/1), είτε προερχόμενοι από την Κεντρική Ευρώπη είτε από την Ελλάδα.

