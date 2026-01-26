Παναθηναϊκός: Φεύγει για Πολωνία ο Φικάι

Ο Έλτον Φικάι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πιαστ Γκλίβιτσε, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί πάντως ποσοστό μεταπώλησης.

Ο Έλτον Φικάι προέρχεται από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού και ανήκει στην πρώτη ομάδα, όμως είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να βρει χρόνο και ρόλο, ειδικά μετά και την επιστροφή του Γιώργου Κάτρη.

Έτσι, θα αποχωρήσει από τον σύλλογο ως ελεύθερος και θα συνεχίσει την καριέρα του στην πολωνική Πιαστ Γκλίβιτσε κι όχι στην Γκόρνικ Ζάμπρζε όπως ανέφεραν αρχικά οι τα ΜΜΕ της χώρας, ομάδα που βρίσκεται στην 14η θέση του πρωταθλήματος.

Το «Τριφύλλι» πάντως θα διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης, ενώ αναμένεται να υπάρχει στην συμφωνία και δικαίωμα επαναγοράς.