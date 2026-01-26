Νοκ-άουτ με Άγιαξ ο Γιάρεμτσουκ για τον Ολυμπιακό

Οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ την προσεχή Τετάρτη (28/1, 22:00) για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, που θα κρίνει την πρόκριση του ή όχι στα play offs της διοργάνωσης.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τον Ολυμπιακό, καθώς αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη γάμπα και πολύ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος για το ματς με τους Ολλανδούς.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα στηριχθεί στον Ελ Κααμπί που σκόραρε και στο παιχνίδι με τον Βόλο, μετά την επιστροφή του από του Κόπα Άφρικα, ενώ θα έχει στην διάθεση του και τον Ταρέμι.