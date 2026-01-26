Μπάγερν - Κέιν: Προς ανανέωση μέχρι το 2029

Η Μπάγερν Μονάχου έχει ξεκινήσει επαφές με τον Χάρι Κέιν με στόχο την επέκταση της συνεργασίας τους πέρα από το 2027, στοχεύοντας ακόμη και στο καλοκαίρι του 2029.

Ο Άγγλος επιθετικός συνεχίζει να δικαιώνε τους Βαυαρούς για τη μεταγραφή του 2023, όταν αποκτήθηκε από την Τότεναμ έναντι 95 εκατομμυρίων ευρώ.

Από τότε μετρά 119 γκολ σε 126 εμφανίσεις, αποτελώντας σημείο αναφοράς στην επιθετική γραμμή της ομάδας.

Ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Μαξ Έμπελ, επιβεβαίωσε πως οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με γερμανικά δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι το νέο συμβόλαιο μπορεί να έχει διάρκεια έως το 2028 ή το 2029, όταν ο Κέιν θα είναι 36 ετών.

Από την πλευρά του, ο διεθνής φορ εμφανίζεται είναι θετικός σε μια τέτοια προοπτική, δηλώνοντας ικανοποιημένος από τη ζωή του στο Μόναχο και χωρίς να εξετάζει το ενδεχόμενο μετακίνησης σε άλλον σύλλογο.