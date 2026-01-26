Συμφώνησε με τον Ολυμπιακό και... πετάει για Ελλάδα ο Αντρέ Λουίζ!

Ο Ολυμπιακός ήρθε σε τελική συμφωνία με την πλευρά του Αντρέ Λουίζ, ο οποίος αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην χώρα μας για να ολοκληρώσει την μετακίνηση του στον Πειραιά από την Ρίο Άβε!

Οι Πειραιώτες βρίσκονται πολύ κοντά στο να ανακοινώσουν την πρώτη τους προσθήκη στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι.

Ο 23χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ της Ρίο Άβε αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο 4,5 ετών με τους «ερυθρόλευκους».

Ο Αντρέ Λουίζ, πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν στην Πορτογαλία, μετρώντας επτά γκολ και έξι ασίστ σε 19 ματς με τη Ρίο Άβε.

Οι εμφανίσεις του αυτές έφεραν το ενδιαφέρον της Μπενφίκα για να τον κάνει δικό της, αλλά οι διαπραγματεύσεις με την ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου δεν έφεραν αποτέλεσμα.

Έτσι, οι Πειραιώτες θα ενισχυθούν στα εξτρέμ, εκεί δηλαδή που εντοπίζονται και τα περισσότερα φετινά προβλήματα του Ολυμπιακού.