Κλείνει στην Μπέρμιγχαμ ο Βιθέντε που είχε απασχολήσει το καλοκαίρι τον Ολυμπιακό

O Kάρλος Βιθέντε της Αλαβές αναμένεται να αποχωρήσει από την Ισπανία και να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπέρμιγχαμ, με τον Ισπανό εξτρέμ να απασχολεί έντονα το καλοκαίρι τον Ολυμπιακό.

Έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του φέρεται ότι είναι ο Κάρλος Βιθέντε, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από την Αλαβές για την Αγγλία και την Μπέρμιγχαμ, σύμφωνα με βρετανικό δημοσίευμα.

Ο 26χρονος Ισπανός εξτρέμ εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα γίνει κάτοικος Μπέρμιγχαμ, καθώς η ομώνυμα ομάδα βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με την Αλαβές, έτσι ώστε ο Βιθέντε να αποτελέσει το πέμπτο χειμερινό απόκτημά της.

«Η Μπέρμιγχαμ κοντά στο να υπογράψει τον winger της Αλαβές, Κάρλος Βιθέντε, με το κόστος της μεταγραφής να φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ», αναφέρει στην ανάρτηση του ο Άγγλος δημοσιογράφος, Μπεν Γιάκομπς.

Ο Βιθέντε «έπαιξε» έντονα το καλοκαίρι στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, αλλά η περίπτωση του τότε δεν είχε προχωρήσει και παρέμεινε στην Αλαβές.