Κλείνει στην Μπέρμιγχαμ ο Βιθέντε που είχε απασχολήσει το καλοκαίρι τον Ολυμπιακό

Έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του φέρεται ότι είναι ο Κάρλος Βιθέντε, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από την Αλαβές για την Αγγλία και την Μπέρμιγχαμ, σύμφωνα με βρετανικό δημοσίευμα.
Ο 26χρονος Ισπανός εξτρέμ εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα γίνει κάτοικος Μπέρμιγχαμ, καθώς η ομώνυμα ομάδα βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με την Αλαβές, έτσι ώστε ο Βιθέντε να αποτελέσει το πέμπτο χειμερινό απόκτημά της.
«Η Μπέρμιγχαμ κοντά στο να υπογράψει τον winger της Αλαβές, Κάρλος Βιθέντε, με το κόστος της μεταγραφής να φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ», αναφέρει στην ανάρτηση του ο Άγγλος δημοσιογράφος, Μπεν Γιάκομπς.
Ο Βιθέντε «έπαιξε» έντονα το καλοκαίρι στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, αλλά η περίπτωση του τότε δεν είχε προχωρήσει και παρέμεινε στην Αλαβές.