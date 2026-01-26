Allwyn Arena: Εντυπωσιακά πλάνα από την αλλαγή της εμπορικής ονομασίας του γηπέδου της ΑΕΚ (vid)

Το γήπεδο της ΑΕΚ μπήκε σε μια νέα εποχή μετά την αλλαγή της εμπορικής ονομασίας του από ΟΠΑΠ Arena σε Allwyn Arena!

Μάλιστα, δόθηκαν σχετικά πλάνα από το… rebranding και τις εργασίες που έγιναν με τις αντικαταστάσεις των επιγραφών.

Διαβάστε την ενημέρωση και δείτε το βίντεο:

Στη νέα εποχή της Allwyn μπήκε και το γήπεδο της ΑΕΚ, που ονομάζεται πλέον Allwyn Arena.

Οι εργασίες αλλαγής ονομασίας ολοκληρώθηκαν και πλέον την πρόσοψη του γηπέδου κοσμεί η επιγραφή με τη διεθνή εμπορική ονομασία της Allwyn, που υιοθετήθηκε από τον ΟΠΑΠ, από τις 19 Ιανουαρίου 2026.

Το πρώτο παιχνίδι στην Allwyn Arena θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου (21:00). Πρόκειται για το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Super League, ΑΕΚ-Ολυμπιακός.

Στο βίντεο η "μεταμόρφωση" της OPAP Arena σε Allwyn Arena.