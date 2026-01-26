«Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται νέα πρόταση του ΠΑΟΚ για τον Σάντσες», τι αναφέρουν στο Μεξικό

Στο προσκήνιο παραμένει η περίπτωση του 28χρονου δεξιού μπακ, Χόρχε Σάντσες, με τα ΜΜΕ από το Μεξικό να σημειώνουν πως «μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται νέα πρόταση του ΠΑΟΚ».

Ο ΠΑΟΚ έχει ανοίξει κύκλο επαφών με την Κρουζ Αζούλ για τον Χόρχε Σάντσες, με τους Μεξικανούς να προαναγγέλουν εξελίξεις στην υπόθεση.

Όπως σημειώνει Μεξικανός δημοσιογράφος, «το περασμένο Σαββατοκύριακο προχώρησαν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Κρουζ Αζούλ και τον ΠΑΟΚ. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται νέα πρόταση»

Στη συνέχεια συμπληρώνει πως: «ο Χόρχε είναι χαρούμενος στην ομάδα, όμως τον συναρπάζει η προοπτική επιστροφής στην Ευρώπη».

Άλλα ρεπορτάζ από το Μεξικό σημειώνουν χαρακτηριστικά πως: «Ο ελληνικός σύλλογος πιέζει σκληρά για να αποκτήσει τον Χόρχε Σάντσες, μια κίνηση που εντάθηκε σημαντικά το Σαββατοκύριακο με την Κρουζ Αζούλ. Σύμφωνα με πηγές κοντά στον σύλλογο, αναμένεται μια νέα επίσημη προσφορά από την ελληνική πλευρά, η οποία διατηρεί έντονο ενδιαφέρον για τον Μεξικανό παίκτη, τις επόμενες ώρες.

Ο ΠΑΟΚ, ένας από τους σημαντικότερους συλλόγους στο ελληνικό ποδόσφαιρο, βλέπει τον Σάντσες ως ιδανικό υποψήφιο για την ενίσχυση της ομάδας του και παρακολουθεί στενά την απόδοσή του στην Κρουζ Αζούλ. Ωστόσο, η μεταγραφή δεν φαίνεται να είναι απλή, καθώς ο ακραίος αμυντικός ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του με την Κρουζ Αζούλ.

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Χόρχε Σάντσες αισθάνεται άνετα και χαρούμενος, αλλά δεν κρύβει την επιθυμία του να επιστρέψει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όπου έχει ήδη εμπειρία. Η πιθανότητα επιστροφής στη Γηραιά Ήπειρο είναι ελκυστική για τον παίκτη, ειδικά σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Προς το παρόν, το μέλλον του Χόρχε Σάντσεθ παραμένει αβέβαιο. Οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες για να καθοριστεί εάν το ενδιαφέρον του ελληνικού συλλόγου μεταφραστεί σε μια πρόταση ικανή να πείσει τη διοίκηση της Κρουζ Αζούλ και να ανοίξει ξανά τις πόρτες της Ευρώπης για τον Μεξικανό αμυντικό.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Κρουζ Αζούλ δεν έχει άλλους ακραίους μπακ, δεξιούς μπακ ή δεξιούς ακραίους μπακ, επομένως θα ήταν μια ριψοκίνδυνη κίνηση».