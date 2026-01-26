Μπαρτσελόνα: Ο Λαπόρτα όρισε τις προεδρικές εκλογές και προκάλεσε αντιδράσεις

Πλησιάζουν οι εκλογές για την προεδρία της Μπαρτσελόνα και ο πρόεδρος της πρωταθλήτριας Ισπανίας, Ζοάν Λαπόρτα, αιφνιδίασε τους συνυποψηφίους του, ορίζοντας την 15 Μαρτίου ως την ημέρα που θα διεξαχθεί η ψηφοφορία των μελών του συλλόγου.

Ο Λαπόρτα, σύμφωνα με το καταστατικό του ισπανικού συλλόγου, είχε το περιθώριο μέχρι τον Ιούνιο για να γίνουν οι εκλογές, αλλά προτίμησε να διεξαχθούν το γρηγορότερο δυνατό, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των άλλων υποψηφίων.

Εκτός από τον Λαπόρτα την προεδρία της «Μπάρτσα» θα διεκδικήσουν επίσης οι Βίκτορ Φοντ, Μαρκ Τσίρια, Χαβιέ Βιλαχοάνα και Ζοάν Καμπρούμπι. «Ο πρόεδρος όρισε τις εκλογές το νωρίτερο που μπορούσε για να μας αιφνιδιάσει όλους. Μας είχε υποσχεθεί πως η ημέρα της διαδικασίας θα οριστεί σε συνενόηση με όλους μας, αλλά έκανε το ακριβώς αντίθετο. «Δεν τηρεί το λόγο του», δήλωσε στην εφημερίδα «SPORT» ο Τσίρια.