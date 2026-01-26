ΑΕΚ: Η εμπιστοσύνη του Νίκολιτς και τα... παράσημα του Στρακόσα

To SDNA έχει το ρεπορτάζ για τον διεθνή Αλβανό κίπερ που εξελίσσεται σε σημείο αναφοράς και «πυλώνα» στην Ένωση τη φετινή σεζόν.

Την υπογραφή του σε μία από τις πιο πολύτιμες νίκες της ΑΕΚ στη φετινή Super League έβαλε ο Θωμάς Στρακόσα στην Τρίπολη.

Στο 93ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης, με το σκορ να παραμένει εύθραυστο στο 0-1 και την πίεση να χτυπά «κόκκινο», ο Αλβανός διεθνής τερματοφύλακας αντέδρασε με ψυχραιμία και εκρηκτικότητα, πραγματοποιώντας μια καθοριστική απόκρουση που κράτησε ανέπαφη την εστία του και χάρισε στην Ένωση ένα «χρυσό» τρίποντο.

Καθοριστικό ρόλο στην εικόνα και τη σταθερότητα του Στρακόσα παίζει η απόλυτη εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από τον Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ το καλοκαίρι, είχε από την πρώτη στιγμή ξεκάθαρη εικόνα: ο Αλβανός διεθνής θα ήταν ο βασικός του τερματοφύλακας.

Γνωστός για την προσήλωσή του στην αμυντική οργάνωση και την πειθαρχία, ο Νίκολιτς βλέπει στον 30χρονο κίπερ την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στη σταθερότητα και την ηγετική παρουσία κάτω από τα δοκάρια.

«Θέλω έναν τερματοφύλακα που να μεταδίδει ασφάλεια», έλεγε ο Νίκολιτς στα Σπάτα κοι αυτό ακριβώς προσφέρει ο έμπειρος γκολκίπερ: καθαρή επικοινωνία με την αμυντική γραμμή, ψυχραιμία στις κρίσιμες στιγμές και εμπειρία που αποκτήθηκε σε κορυφαίο επίπεδο.

Πριν φορέσει τα «κιτρινόμαυρα», ο Στρακόσα είχε ήδη χτίσει ένα ιδιαίτερα πλούσιο βιογραφικό.

Στη Λάτσιο, όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, κατέγραψε περισσότερες από 160 συμμετοχές στη Serie A, ζώντας μεγάλες στιγμές, με κορυφαία την κατάκτηση του Κυπέλλου Ιταλίας το 2019.

Ήταν παρών σε σημαντικές νίκες απέναντι σε ομάδες όπως η Γιουβέντους και η Ίντερ, ενώ σε ηλικία μόλις 22 ετών κράτησε το μηδέν στο ιστορικό 3-0 της Λάτσιο επί της Ρόμα στο “Derby della Capitale”, μια εμφάνιση που τον καθιέρωσε στο υψηλότερο επίπεδο.

Παράλληλα, η παρουσία του στην εθνική Αλβανίας είναι σταθερή εδώ και σχεδόν μία δεκαετία. Από το Euro 2016 μέχρι και το Euro 2024, όπου ξεχώρισε με καθοριστικές αποκρούσεις απέναντι στην Κροατία, ο Θωμάς Στρακόσα αποτελεί σημείο αναφοράς για τη χώρα του και έναν τερματοφύλακα με παραστάσεις και προσωπικότητα μεγάλων αγώνων.