Η φανέλα του Γιόβιτς από το ιστορικό καρέ με τον Παναθηναϊκό στο Μουσείο της ΑΕΚ (pic)

Αναλυτικά:

Το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα εκθέματα. Για παράδειγμα από αύριο, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν, τη φανέλα με την οποία ο Λούκα Γιόβιτς σημείωσε τέσσερα γκολ στο αθηναϊκό ντέρμπι εναντίον του Παναθηναϊκού της 18.1.2026.

Θυμίζουμε ότι το Μουσείο είναι ανοικτό καθημερινά πλην Δευτέρας, από τις 10:00 ως τις 18:00. Στις ημέρες αγώνων το Μουσείο είναι ανοικτό και το ωράριο διαμορφώνεται ανάλογα με την ώρα έναρξης του αγώνα.