Τα ξεχασμένα δελτία του Άρη και ο υποβιβασμός στη Β' Εθνική (vid)

Μία από τις πιο μαύρες στιγμές της ιστορίας του έζησε ο Άρης σαν σήμερα, πριν από 29 χρόνια.

Κοντεύουν τρεις δεκαετίες, αλλά έως και σήμερα μνημονεύεται ως μία από τις μεγαλύτερες κηλίδες στην ιστορία του συλλόγου.

Γιατί ο πρώτος υποβιβασμός που βίωσε ο σύλλογος το 1997, τερματίζοντας 16ος σε πρωτάθλημα 18 ομάδων, στο -4 από τη γραμμή σωτηρίας, είχε αφετηρία μία ντροπιαστική στιγμή για το κλαμπ, που φέρει τη σφραγίδα της τότε διοίκησης και των υπευθύνων του ιστορικού συλλόγου.

Στις 26 Ιανουαρίου του 1997 ο Αθηναϊκός φιλοξενούσε τον Άρη στο Βύρωνα για τη 18η αγωνιστική της Α' Εθνικής, αυτή δηλαδή που μόλις παίχτηκε και στο φετινό πρωτάθλημα, το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Οι «κίτρινοι» ήταν με την πλάτη στον τοίχο και ήθελαν μόνο νίκη αλλά συνέβη το... απίστευτο! Οι ιθύνοντες της ομάδας ξέχασαν τα δελτία των ποδοσφαιριστών στο πούλμαν που μετέφερε την αποστολή κι όταν το κατάλαβαν ήταν αργά!

Το πούλμαν είχε αποχωρήσει από το Βύρωνα με προορισμό την Ελευσίνα για... άλλες δουλειές! Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Μπίκας, στον οποίο έριξαν ευθύνες οι άνθρωποι του Άρη για όσα συνέβησαν αργότερα.

Ο κ. Μπίκας, σύμφωνα με τα όσα έλεγαν οι άνθρωποι των δύο ομάδων, άφησε ένα χρονικό περιθώριο για να βρεθούν τα δελτία των παικτών του Άρη, με την Αστυνομία να καταφέρνει να βρει το λεωφορείο και να μεταφέρει τα δελτία στο γήπεδο του Αθηναϊκού.

Οι άνθρωποι του Άρη θεώρησαν πως η προσκόμιση των δελτίων έγινε εντός του χρονικού περιθωρίου, ο κ. Μπίκας όμως είχε ήδη κλείσει το φύλλο αγώνος, στο οποίο ανέφερε ότι ο αρχηγός της αποστολής της ΠΑΕ Άρης, Νικόλαος Κολιός, του είπε ότι τα δελτία «απωλέσθησαν ή εκλάπησαν ή εχάθηκαν».

Ο Άρης δεν γλίτωσε την τιμωρία, μηδενίστηκε για το συγκεκριμένο παιχνίδι ενώ του αφαιρέθηκαν και τρεις βαθμοί, με τους ιθύνοντες των «κίτρινων» να λένε ότι ο διαιτητής και η ΕΠΟ τους... περίμεναν στη γωνία.

Σε εκείνο το παιχνίδι προπονητής του Άρη ήταν ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο οποίος αποχώρησε λίγο καιρό αργότερα, μετά την εντός έδρας ήττα από την Καβάλα.

Την ομάδα ανέλαβε ο Γιώργος Φοιρός προσπαθώντας να σώσει την κατάσταση αλλά μάταια. Ο Άρης τερμάτισε στη 16η θέση (σ.σ. σύνολο 18) και υποβιβάστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του (σ.σ. έπεφταν 3 ομάδες).