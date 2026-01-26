ΠΑΟΚ: Έγιναν... καπνός τα εισιτήρια για Λυών - Επίσημο το sold out

Τα εισιτήρια που δικαιούταν ο ΠΑΟΚ για τον αγώνα του Groupama Stadium εξαντλήθηκαν με τους «ασπρόμαυρους» να ανακοινώνουν και επίσημα το sold out.
Οι φίλοι του Δικεφάλου αναμένεται να δώσουν βροντερό «παρών» στη γαλλική πόλη με περισσότερους από 3.000 «ασπρόμαυρους» να βρίσκονται τις επόμενες μέρες στη Γαλλία είτε από την Ελλάδα, είτε από διάφορες πόλεις της Ευρώπης.
Τα εισιτήρια για τον αγώνα Λυών-ΠΑΟΚ έχουν εξαντληθεί.— PAOK FC (@PAOK_FC) January 26, 2026
Υπενθυμίζεται στους φιλάθλους που θα ταξιδέψουν στη Γαλλία πως πρόκειται για αγώνα υψηλού κινδύνου. Με σεβασμό στην ομάδα και στην πόλη που θα μας φιλοξενήσει, καλούμαστε όλοι να επιδείξουμε υπεύθυνη στάση και να αποφύγουμε… pic.twitter.com/bxe8Bydflq