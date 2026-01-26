Τα γερμανικά «μάτια» στο Άγιαξ – Ολυμπιακός

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για το check in από την Bundesliga με επίκεντρο τον ευρωπαϊκό «τελικό» της πειραϊκής ομάδας στο Άμστερνταμ.

Κατάσκοπος της Χόφενχαϊμ βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Τούμπα και είδε από κοντά τη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, η γερμανική ομάδα συνεχίζει το scouting… ελληνικής παραγωγής και έχει ήδη κάνει ρεζερβέ για το Άμστερνταμ την Πέμπτη (29/1), με το Άγιαξ – Ολυμπιακός να μπαίνει στο… μικροσκόπιο.

Παρεμπιπτόντως, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ανοιχτό κανάλι με τη Χόφενχαϊμ από τα παλιά: το 2022 είχε έρθει δανεικός ο Ντιαντιέ Σαμασέκου από το Μάλι (25 ματς, 2 συμμετοχές, 1 ασίστ).

Οι αριθμοί του Σαμασέσκου δεν εντυπωσίασαν στο λιμάνι και στο...καπάκι έφυγε έπειτα από τη λήξη του δανεισμού, αλλά εκείνη η θητεία άφησε τις πόρτες ανοιχτές μεταξύ των δύο κλαμπ.