Τα γερμανικά «μάτια» στο Άγιαξ – Ολυμπιακός

Κατάσκοπος της Χόφενχαϊμ βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Τούμπα και είδε από κοντά τη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, η γερμανική ομάδα συνεχίζει το scouting… ελληνικής παραγωγής και έχει ήδη κάνει ρεζερβέ για το Άμστερνταμ την Πέμπτη (29/1), με το Άγιαξ – Ολυμπιακός να μπαίνει στο… μικροσκόπιο.
Παρεμπιπτόντως, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ανοιχτό κανάλι με τη Χόφενχαϊμ από τα παλιά: το 2022 είχε έρθει δανεικός ο Ντιαντιέ Σαμασέκου από το Μάλι (25 ματς, 2 συμμετοχές, 1 ασίστ).
Οι αριθμοί του Σαμασέσκου δεν εντυπωσίασαν στο λιμάνι και στο...καπάκι έφυγε έπειτα από τη λήξη του δανεισμού, αλλά εκείνη η θητεία άφησε τις πόρτες ανοιχτές μεταξύ των δύο κλαμπ.