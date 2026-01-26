Ρόι Κιν – Μάικλ Κάρικ: Η παλιά κόντρα από το Ολυμπιακός – Γιουνάιτεντ που παραμένει ανοιχτή

Ο Ρόι Κιν φρόντισε να προσγειώσει όσους έσπευσαν να αποθεώσουν τον Μάικλ Κάρικ για το ιδανικό του ξεκίνημα στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δείχνοντας πως η μεταξύ τους κόντρα παραμένει ζωντανή εδώ και χρόνια.

Ο Άγγλος τεχνικός μετρά δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στη δεύτερη θητεία του στους «κόκκινους διαβόλους», μάλιστα σε απαιτητικά ντέρμπι απέναντι σε Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι, γεγονός που έφερε χαμόγελα στο «Ολντ Τράφορντ».

Ωστόσο, ο θρυλικός πρώην αρχηγός της Γιουνάιτεντ εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκρατημένος στις δηλώσεις του, τονίζοντας πως: «ακόμα κι αν τερματίσει τέταρτη η ομάδα, δεν θα τον κρατούσα μόνιμα», ενώ πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι «όλοι μπορούν να κερδίσουν δύο παιχνίδια».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρόι Κιν ασκεί αυστηρή κριτική στον Κάρικ. Η ένταση μεταξύ τους χρονολογείται από το 2014 και έχει έντονο ελληνικό… άρωμα, καθώς σχετίζεται με τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στους «16» του Champions League.

Τότε, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι και το κλίμα στην Αγγλία ήταν ιδιαίτερα βαρύ. Μετά τον αγώνα, οι δηλώσεις του Κάρικ, ο οποίος είχε αγωνιστεί βασικός, προκάλεσαν την οργή του Κιν, που σχολίασε αιχμηρά:



«Αυτή η συνέντευξη ήταν ακριβώς όπως η εμφάνισή τους: επίπεδη. Πες κάτι παραπάνω! Δείξε λίγο περισσότερο πάθος».

Η απάντηση ήρθε από τη σύζυγο του Κάρικ, Λίζα, η οποία με ανάρτησή της στο «X» έγραψε:

«Ρόι Κιν, τι ανοησίες… Οτιδήποτε για να προκαλέσει αντίδραση. Αυτό είναι όλο».

Παρότι η ανάρτηση διαγράφηκε λίγο αργότερα, ο Ρόι Κιν την είχε ήδη δει και έκτοτε η σχέση των δύο ανδρών δεν αποκαταστάθηκε ποτέ. Οι πρόσφατες δηλώσεις του για την παρουσία του Κάρικ στον πάγκο της Γιουνάιτεντ δείχνουν πως η παλιά αυτή κόντρα παραμένει ανοιχτή μέχρι σήμερα.