Λονγκόρια: «Συμβουλεύτηκα τη μητέρα μου για να υπογράψω τον Γκρίνγουντ»

Ο πρόεδρος της Μαρσέιγ, Πάμπλο Λονγκόρια, προχώρησε σε αποκάλυψη για τον τρόπο που πήρε την απόφαση να φέρει τον Γκρίνγουντ στη γαλλική ομάδα.

Ο ισχυρός διοικητικός ηγέτης της Μαρσέιγ αποκάλυψε σε βρετανικό μέσο το παρασκήνιο της μεταγραφής του Γκρίνγουντ, τονίζοντας πως απευθύνθηκε στη ...μητέρα του, Μπεγκόνα, λίγες ημέρες πριν κλείσει την συμφωνία.

«Για μένα, είναι σωστό να μιλάω ανοιχτά γι’ αυτό. Ποτέ δεν είναι καλά τα ταμπού στη ζωή. Για εμάς ήταν μια τεράστια ευκαιρία στην αγορά από αθλητικής άποψης, την οποία αναλύσαμε πολύ προσεκτικά. Σε αυτό το πλαίσιο κι έχοντας όλες τις πληροφορίες, και αυτή είναι η πρώτη φορά που μιλάω για αυτό, τηλεφώνησα στη μητέρα μου. Και είπα “τι λες, γνωρίζοντας όλη την κατάσταση;”».

Θυμίζουμε πως κατά την παρουσία του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Γκρίνγουντ ήρθε αντιμέτωπος με κατηγορίες για απόπειρα βιασμού και επίθεσης κατά της συντρόφου του. Οι κατηγορίες αυτές εν τέλει αποσύρθηκαν τον Φεβρουάριο του 2023, και ο ποδοσφαιριστής πήρε μια δεύτερη ευκαιρία να ξανααγωνιστεί και να φτιάξει το όνομα του.