Μουντιάλ γυναικών 2027: Αποκαλύφθηκαν το έμβλημα, το σλόγκαν και o... ήχος του τουρνουά στην Κοπακαμπάνα (pic, vid)

Το ταξίδι προς το Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών που θα φιλοξενήσει η Βραζιλία το 2027 ξεκίνησε στην παραλία Κοπακαμπάνα του Ρίο ντε Τζανέιρο.

H FIFA αποκάλυψε το έμβλημα (WM), το σλόγκαν (GO EPIC) και την ηχητική ταυτότητα του τουρνουά (από ζωντανούς βραζιλιάνικους ήχους) , σε μια εκδήλωση γεμάτη αστέρια, συνδυάζοντας το ποδόσφαιρο, τη μουσική, την τέχνη.

«Η Βραζιλία ζει και αναπνέει για το ποδόσφαιρο, και μπορείτε να νιώσετε τον ενθουσιασμό εδώ για την υποδοχή του κόσμου και τη διοργάνωση ενός ιστορικού γεγονότος», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Μπορείτε επίσης να νιώσετε κάτι ακόμα πιο δυνατό, καθώς αυτή η χώρα είναι πλήρως αφοσιωμένη στο να καταστήσει αυτή τη στιγμή μια κρίσιμη στιγμή για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Το επίσημο έμβλημα αντικατοπτρίζει το όραμα που μοιραζόμαστε με τους οικοδεσπότες μας: ένα χαρούμενο, επιδραστικό και πραγματικά βραζιλιάνικο Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών της FIFA!»

«Το έμβλημα εμπνευσμένο από τη βραζιλιάνικη σημαία και τη γεωμετρία του γηπέδου ποδοσφαίρου, κατασκευασμένο από την ένωση των γραμμάτων «W» («γυναίκες», «κόσμος») και «M» (από τις αντίστοιχες πορτογαλικές λέξεις mulheres και mundo). Το σχέδιο συμβολίζει την κίνηση και την κυριαρχία, ενώ παράλληλα αποτίει διακριτικά φόρο τιμής στην εθνική σημαία.

Το σλόγκαν GO EPIC καλεί τους φιλάθλους παντού να συμμετάσχουν σε μια αξέχαστη περιπέτεια, ενώ η ηχητική ταυτότητα του τουρνουά είναι εμπνευσμένη από βραζιλιάνικους ρυθμούς, κρουστά με σάμπα και αφρο-βραζιλιάνικη κληρονομιά», αναφέρει η FIFA.

Σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, η εθνική ηρωίδα και παγκόσμιο είδωλο Μάρτα τόνισε τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση της Βραζιλίας με το όμορφο άθλημα:

«Το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με την αγάπη και η Βραζιλία αγαπά το ποδόσφαιρο. Η χώρα μας είναι έτοιμη να αγκαλιάσει το γυναικείο άθλημα με υπερηφάνεια, συναίσθημα και πίστη. Αυτό το τουρνουά θα δημιουργήσει αξέχαστες ιστορίες και θα αποκαλύψει νέους ήρωες, εμπνέοντας κορίτσια και αγόρια, γυναίκες και άνδρες, και κάνοντας την αγάπη μας για το άθλημα να δυναμώσει ακόμη περισσότερο».

January 25, 2026