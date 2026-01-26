Σοβαρά επεισόδια στο Μαγδεμβούργο-Ντινάμο Δρέσδης - 64 αστυνομικοί τραυματίστηκαν

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στον αγώνα της δεύτερης κατηγορίας Γερμανίας μεταξύ Μαγδεμβούργου και Ντινάμο Δρέσδης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 64 αστυνομικοί.

Το ντέρμπι της Ανατολικής Γερμανίας ολοκληρώθηκε με νίκη της Ντινάμο Δρέσδης με 2-1 στην έδρα του Μαγδεμβούργου, στην κατάμεστη «Avnet-Arena», αλλά τα εξωαγωνιστικά περιστατικά επισκίασαν το παιχνίδι.

Αρκετές εκατοντάδες αστυνομικοί από διαφορετικά γερμανικά κρατίδια και οι ομοσπονδιακές δυνάμεις έλαβαν μέρος για την ασφάλεια του αγώνα, ωστόσο δέχτηκαν επιθέσεις από οπαδούς και των δύο ομάδων με πυροτεχνήματα, καπνογόνα, πέτρες και άλλα αντικείμενα.

Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου ξέσπασαν συγκρούσεις στον προθάλαμο του σταδίου, ενώ κάποιοι αστυνομικοί χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη. Η γηπεδούχος ομάδα καταδίκασε τα επεισόδια και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.