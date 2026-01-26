ΠΑΟΚ: Πώς μεταφράζεται οικονομικά η πρόκριση των ασπρόμαυρων!

Πάνω από 14 εκατομμύρια ευρώ θα μπουν στα ταμεία του ΠΑΟΚ χάρη στη φετινή ευρωπαϊκή του διαδρομή, που ξεκίνησε από τα προκριματικά και συνεχίζεται στη League Phase του Europa League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου εξασφάλισε αρχικά 180.000 ευρώ από τη συμμετοχή της στα προκριματικά, ενώ η πρόκριση επί της Ριέκα αποδείχθηκε κομβικής σημασίας, «σφραγίζοντας» έσοδα ύψους 4.310.000 ευρώ.

Στη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της UEFA, κάθε νίκη αποφέρει 450.000 ευρώ και κάθε ισοπαλία 150.000 ευρώ. Ο ΠΑΟΚ, στη League Phase, μετρά μέχρι στιγμής τρεις νίκες απέναντι σε Μπέτις, Λιλ και Γιουνγκ Μπόις, καθώς και τρεις ισοπαλίες κόντρα σε Μακάμπι, Μπραν και Λουντογκόρετς, αποτελέσματα που μεταφράζονται σε συνολικά έσοδα 1.800.000 ευρώ.

Το Value Pillar και η εγγυημένη θέση

Το μεγαλύτερο μέρος των φετινών ευρωπαϊκών εσόδων του ΠΑΟΚ προέρχεται από το λεγόμενο Value Pillar, δηλαδή τον μηχανισμό της UEFA μέσω του οποίου κατανέμεται ένα σημαντικό ποσοστό των χρημάτων βάσει της εμπορικής και τηλεοπτικής αξίας κάθε συλλόγου.

Μέσω του Value Pillar, ο ΠΑΟΚ δικαιούται ποσό που ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ και συγκεκριμένα 7.190.000 ευρώ, ανεβάζοντας αυτόματα τα συνολικά του έσοδα σε επίπεδα άνω των 13.300.000 ευρώ.

Παράλληλα, με βάση την έως τώρα πορεία του στη League Phase, ο Δικέφαλος έχει εξασφαλίσει -στη χειρότερη περίπτωση- την 23η θέση της τελικής κατάταξης. Η συγκεκριμένη θέση αποφέρει επιπλέον 1.116.000 ευρώ, ποσό που αυξάνεται αναλογικά ανάλογα με την τελική θέση που θα καταλάβουν οι ασπρόμαυροι.

Τι περιμένει τον ΠΑΟΚ και τι έχει μπροστά του...

Η φετινή ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικές οικονομικές προοπτικές, με τον Δικέφαλο να έχει ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια.

Όπως προβλέπεται από το σύστημα της UEFA, κάθε νίκη αποφέρει 450.000 ευρώ και κάθε ισοπαλία 150.000 ευρώ, ανεξαρτήτως φάσης της διοργάνωσης.

Με τους ασπρόμαυρους να έχουν ήδη εξασφαλίσει και επίσημα την παρουσία τους στα playoffs του Europa League, το club θα εισπράξει επιπλέον 300.000 ευρώ. Σε περίπτωση πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης, το ποσό αυτό αυξάνεται στα 1.750.000 ευρώ, ενώ από εκεί και πέρα τα έσοδα ανεβαίνουν κλιμακωτά, ανάλογα με την πορεία της ομάδας.