«Πονοκέφαλοι» στη Ρόμα ενόψει Παναθηναϊκού: Ο Ντιμπάλα και οι άλλοι

Με προβλήματα οι "τζιαλορόσι" πριν την αναμέτρηση της Πέμπτης (29/1) στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό.

To Τριφύλλι φιλοξενεί την ιταλική ομάδα την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, ψάχνοντας ένα καλύτερο πλασάρισμα ενόψει πλέι οφ, ενώ οι Ρωμαίοι θέλουν να σφραγίσουν την παρουσία τους στην πρώτη οκτάδα, για να προκριθούν απευθείας στους "16" της διοργάνωσης.

Εκτός από τον Παναθηναϊκό πάντως, προβλήματα έχει και η Ρόμα, καθώς στο κυριακάτικο ντέρμπι με τη Μίλαν είχε δύο αναγκαστικές αλλαγές.

Στο 69' αποχώρησε ο Ντιμπάλα μετά από ένα χτύπημα στο γόνατο και δίνεται αμφίβολος για το ματς της Πέμπτης, ενώ νοκ άουτ τέθηκε ο Γάλλος μέσος Μανού Κονέ, o οποίος χτύπησε λίγο νωρίτερα στον δεξί μηρό του και αναμένεται να λείψει για 2-3 εβδομάδες.

Από εκεί και πέρα, ερωτηματικό αποτελεί επίσης η συμμετοχή των Ντόβμπικ, Ελ Σαράουι και Ερμόσο.

