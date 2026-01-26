Στο... δρόμο για το νταμπλ η Κ19 του ΠΑΟΚ – Το «διπλό» στην Κηφισιά και το πρόγραμμα-ευκαιρία

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε σημαντικό διπλό στην Κηφισιά (0-1) και πλέον έχει μπροστά της πρόγραμμα-ευκαιρία, για να εδραιωθεί στην κορυφή και να συνεχίσει την πορεία προς το πρώτο νταμπλ στην ιστορία του.

Πέρασε με επιτυχία το «τεστ» και πλέον έχει την κατάσταση στα... χέρια του ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε το «διπλό» σε μία δύσκολη έδρα κόντρα στην αξιόμαχη Κηφισιά του Νίκου Κούστα, η οποία ήταν αήττητη κόντρα σε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Σκόρερ ο Αντώνης Αρετής, με τον Δικέφαλο να μην απειλείται σε κανένα σημείο του αγώνα και να διαχειρίζεται άψογα το υπέρ του σκορ σε μία νίκη... πρωταθλήματος.

Ο Βόλος χθες (25/1) του έκανε ένα... δώρο με το 3-3 στου Ρέντη κόντρα στον Ολυμπιακό, να δίνει στον ΠΑΟΚ το δικαίωμα να βρίσκεται μόνος στην κορυφή στο +2 από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο.

Ένα εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στον ΝΠΣ Βόλο, το οποίο είχε αναβληθεί λόγω του ταξιδιού στην Ισλανδία για το Youth League, με το παιχνίδι να διεξάγεται την Τετάρτη (28/1 15:00) στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής.

Ακολουθεί το νέο εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Πανσερραϊκό το προσεχές Σαββατοκύριακο (31/1 - 1/2), με τον ΠΑΟΚ να έχει μεγάλη ευκαιρία να αποσπαστεί από τους ανταγωνιστές του.

Αρχικά να «ξεφύγει» στο +5 σε περίπτωση νίκης επί των Θεσσαλών, ενώ όσο θα αγωνίζεται κόντρα στους Σερραίους ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται εκτός έδρας με την ΑΕΚ στο ντέρμπι της αγωνιστικής.

Το πρόγραμμα έπειτα δίνει τη δυνατότητα στους «ασπρόμαυρους» να παραμείνουν στη... βάση, μαζεύοντας πολύτιμους βαθμούς στο... δρόμο για το νταμπλ.

Μετά το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό θα βρεθεί στο κοντινό Φίλυρο να αντιμετωπίσει τον Άρη (7-8/2), θα υποδεχθεί στη Σουρωτή την ΑΕΚ (14-15/2), ενώ ο Φλεβάρης θα ολοκληρωθεί με το εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην ουραγό ΑΕΛ.

Ένα νταμπλ, το οποίο αποτελεί διακαή στόχο στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, το πρώτο της ιστορίας του, μετά την περσινή επιτυχία της κατάκτησης του Κυπέλλου και της εξόδου στο Youth League.