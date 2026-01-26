Νέο πρόβλημα για τη Λυών: Οι «πληγές» ενόψει ΠΑΟΚ, τι ισχύει με τους τραυματίες

Η Λυών αναμένεται να παραταχθεί με... διαφορετική σύνθεση απέναντι στον ΠΑΟΚ (29/1, 22:00), καθώς τα δύο τελευταία παιχνίδια της αποκάλυψαν σημαντικά προβλήματα τραυματισμών σε παίκτες-κλειδιά.

Παρότι η αναμέτρηση στο Groupama Stadium δεν έχει χαρακτήρα «τελικού», το αποτέλεσμά της μπορεί να επηρεάσει τη βαθμολογική κατάταξη με την ολοκλήρωση της League Phase, με τον ΠΑΟΚ να έχει το μεγαλύτερο βαθμολογικό όφελος να διεκδικήσει.

Τα αγωνιστικά ζητήματα των Γάλλων εντοπίζονται κυρίως στην αμυντική γραμμή, αλλά και στην επίθεση, με το παιχνίδι στη Βέρνη απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις να αφήνει επιπλέον «πληγές», κυρίως λόγω του συνθετικού χλοοτάπητα.

Πιθανότατα με μοναδικό πλάγιο μπακ τον Μέιτλαντ-Νάιλς

Χαρακτηριστικό της λειψυδρίας στην άμυνα, κυρίως στα άκρα, είναι πως στο χθεσινό (25/1) παιχνίδι κόντρα στη Μετς, στην αποστολή βρίσκονταν πέντε αμυντικοί, με τους τρεις εξ αυτών (Μάτα, Κλάιφερτ και Νιακατέ) να είναι στόπερ και τον τελευταίο να έχει επιστρέψει τα τελευταία 24ώρα από το Κόπα Άφρικα ως Κυπελλούχος.

Οι δύο έτεροι (Χάτεμπουρ-Μέιτλαντ-Νάιλς) αγωνίστηκαν στα «φτερά» της άμυνας, όμως ο Ολλανδός βρίσκεται εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Το βασικό αριστερό μπακ, Νικολάς Ταλιαφίκο, τραυματίστηκε στην Ελβετία και θα μείνει εκτός δράσης τον επόμενο μήνα, ενώ στα «πιτς» βρίσκεται και ο Άμπνερ, που αποτελούσε εναλλακτική λύση, έχοντας ελπίδες να επιστρέψει τις επόμενες μέρες.

Ο Τολισό και η λειψυδρία στην επίθεση

Στη μεσαία γραμμή δεν υπήρχε κάποιος τραυματισμός, όμως εχθές (25/1) κόντρα στη Μετς, αποχώρησε στο ημίχρονο του αγώνα ο Κορεντίν Τολισό (σ.σ. 4 γκολ στο Europa League), με τον Πάολο Φονσέκα να αποκαλύπτει πως αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα τόσο ο Γάλλος όσο και ο Μανγκαλά!

«Θα δούμε αν χρειάζεται χρόνο για να αναρρώσει, αλλά ναι, έχει ένα μικρό μυϊκό πρόβλημα. Ανησυχώ γιατί υπάρχει αυτό το ζήτημα με εκείνον και θα πρέπει να δούμε και για τους υπόλοιπους. Αν προσθέσουμε τον Άμπνερ και τον Ορέλ (Μανγκαλά), μιλάμε για σημαντικούς παίκτες. Θα δούμε ποιος θα είναι έτοιμος. Όμως είμαι τυχερός γιατί έχω και νεαρούς παίκτες με φιλοδοξίες», τόνισε στις δηλώσεις του ο Πορτογάλος προπονητής της Λυών.

Μεσοεπιθετικά όμως ο «πονοκέφαλος» μεγαλώνει. Μακροχρόνια τραυματίες είναι οι Φοφανά, Γκεζάλ και Νουαμά, ενώ εκτός λίστας βρίσκεται ο δανεικός από τη Ρεάλ, Έντρικ.

Ταυτόχρονα, οι δύο κομβικοί Τσέχοι, Κάραμπετς και Σουλτς, αποχώρησαν με ενοχλήσεις από τον αγώνα της Βέρνης και δεν αγωνίστηκαν δευτερόλεπτο κόντρα στη Μετς, με τον Φονσέκα να τους προφυλάσσει, αν και η συμμετοχή τους κόντρα στον ΠΑΟΚ θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Ακολουθεί το ματς με τη Λιλ!

Σε όλα τα παραπάνω προστίθεται και το δεδομένο πως η Λυών έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στην πρώτη οκτάδα. Έτσι, μετά την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, ακολουθεί την Κυριακή (1/2) το εντός έδρας παιχνίδι με τη Λιλ, ένα ματς με σαφές βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Η Λιλ βρίσκεται στην 5η θέση, στο -4 από τους «λιονέ», γεγονός που καθιστά το συγκεκριμένο παιχνίδι κομβικό για τη μάχη της τετράδας. Πρόκειται για μια παράμετρο που απασχολεί έντονα τον Πάουλο Φονσέκα, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του ρόστερ και των επιβαρύνσεων μέσα σε λίγες ημέρες.

