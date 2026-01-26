Όζμπολτ: Ο «killer» του Λεβαδειακού στο peak της καριέρας του – Το όνειρο της εθνικής Σλοβενίας και το ενδιαφέρον από εξωτερικό!

Ο Άλεν Όζμπολτ «πετάει» φέτος στον Λεβαδειακό, πλησιάζοντας το προσωπικό του ρεκόρ σε μια σεζόν (10 γκολ), τραβώντας παράλληλα το βλέμμα ομάδων από το εξωτερικό και κυνηγώντας το μεγάλο όνειρο, την κλήση στην εθνική Σλοβενίας.

Ο Άλεν Όζμπολτ διάγει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, αποδεικνύοντας το ένστικτο του σκόρερ που διαθέτει. Ο Σλοβένος φορ του Λεβαδειακού έχει ήδη 9 γκολ στη Super League και 3 ασίστ, επίδοση που τον κατατάσσει τρίτο σκόρερ πίσω μόνο από τους Ελ Κααμπί (13 γκολ) και Γιόβιτς (12 γκολ), με τον Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού που μετρά 8 τέρματα να τον ακολουθεί.

Με δύο μόλις γκολ ακόμα, ο Όζμπολτ θα σπάσει το προσωπικό του ρεκόρ, το οποίο είχε καταγράψει δύο φορές στο Ισραήλ. Αρχικά με την Χάποελ Χαϊφα (2021-22, 24 ματς/10 γκολ) και με την Χάποελ Τελ Αβίβ την επόμενη σεζόν (25 συμ/10 γκολ). Η σταθερότητα και η αποτελεσματικότητά του δείχνουν ότι βρίσκεται στο peak της καριέρας του, με τις πληροφορίες του SDNA να αναφέρουυν πως τον παρακολουθούν ομάδες από Κύπρο, Πολωνία και Ουγγαρία.

Με τέτοιες εμφανίσεις, ο Όζμπολτ χτυπά την πόρτα της εθνικής Σλοβενίας, ενώ μέχρι σήμερα έχει φορέσει μόνο τη φανέλα της Κ21.



Αξίζει να σημειωθεί πως οι Βοιωτοί έχουν μακράν την κορυφαία επίθεση της Super League με 44 γκολ, δέκα περισσότερα από τον δεύτερο Ολυμπιακό.