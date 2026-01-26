Φονσέκα: «Θα μπορούσαμε και 7 και 8 γκολ, είμαστε πολύ καλά - Επικεντρωνόμαστε στον ΠΑΟΚ!»

Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται η Λυών ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League - Σερί 8 νικών, με τον Πάουλο Φονσέκα να στρέφει ήδη την προσοχή του στο ματς της Πέμπτης (29/1).

Στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Ligue 1, η ομάδα του Πάουλο Φονσέκα επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-2 εκτός έδρας της ουραγού Μετς, εδραιώθηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας και συμπλήρωσε οκτώ διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Πριν από τρεις ημέρες, η Λιόν «κλείδωσε» την θέση της και στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Europa League, εξασφαλίζοντας απευθείας πρόκριση στους «16».

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, το έργο του ΠΑΟΚ στη Γαλλία μόνο εύκολο δεν θα είναι, αν και στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση δεν επρόκειτο να αγωνιστεί ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους λιονέ, Έντρικ, δανεικός από την Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το τέλος της σεζόν, ο οποίος με ένα εντυπωσιακό χατ-τρικ, εκτόξευσε την ομάδα του απέναντι στη Μετς.

«Είμαι φυσικά πολύ χαρούμενος γιατί παίξαμε ένα υπέροχο πρώτο ημίχρονο. Ήμασταν πολύ δυνατοί, σκοράραμε τέσσερις φορές και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ακόμα περισσότερα. Ωστόσο, τους δώσαμε το πρώτο γκολ όταν είχαμε τον έλεγχο. Μετά την ανάπαυλα, αντέδρασαν, κάτι που είναι φυσιολογικό. Είναι μια ομάδα που παίζει όμορφο ποδόσφαιρο, που έχει θετικές επιθετικές προθέσεις. Είναι θαρραλέοι, προσπαθούν να πιέσουν ψηλά και έχουν ποιότητα. Είχαμε μια δύσκολη περίοδο μετά το δεύτερο γκολ τους, αλλά μετά ήμασταν πιο ισορροπημένοι. Ο Έντρικ είχε δύο ή τρεις ευκαιρίες, όπως και ο Μέιτλαντ-Νάιλς, και ο Αφόνσο Μορέιρα είχε επίσης μία. Θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει με επτά ή οκτώ γκολ συνολικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φονσέκα.

Ερωτηθείς για το σερί των 8 νικών της Λυών, απάντησε πως: «Είμαι ευχαριστημένος με την τωρινή μας δυναμική, ωστόσο, είμαι άνθρωπος που κοιτάζει μπροστά και είμαι ήδη συγκεντρωμένος στον επόμενο αγώνα. Είμαστε σε μια καλή περίοδο, είμαι ικανοποιημένος, αλλά δεν έχουμε χρόνο να παρασυρθούμε. Πρέπει να επικεντρωθούμε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ».