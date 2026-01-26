ΠΑΟΚ: Κορυφαίος ο σούπερ Αντρίγια κόντρα στη Μπέτις

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ:

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αναδείχθηκε Kitchenbar Fans’ Man of the Match της αναμέτρηση κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις στο γήπεδο της Τούμπας για την 7η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League 2025-26.

Ο ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετικός κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις, υπέβαλε το ρυθμό του, είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, βρήκε δύο γκολ στο δεύτερο μέρος και πήρε μία σπουδαία νίκη, που του εξασφάλισε την παρουσία του στα νοκ άουτ της φετινής διοργάνωσης.

Εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης ήταν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς . Ο αρχηγός έκανε και πάλι τα πάντα στο γήπεδο, έτρεξε αμέτρητα χιλιόμετρα, ήταν συνεπής σε κάθε φάση του παιχνιδιού, κατέθεσε ψυχή και πάθος στον αγωνιστικό χώρο και σημείωσε ένα ακόμα γκολ, αυτή τη φορά με κεφαλιά.

Στην ψηφοφορία για τον Kitchenbar Fans’ Man of the Match ο Α.Ζίβκοβιτςσυγκέντρωσε για το 32,97% των ψήφων και πήρε το βραβείο.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο εξαιρετικός Τζόντζο Κένι , ο οποίος ήταν άψογος στη δεξιά πλευρά, σε άμυνα και επίθεση, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Γιώργος Γιακουμάκης , με ένα γκολ και μία ασίστ.