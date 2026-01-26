Αποβολή-σοκ του Παπανικολάου και σφοδρές αντιδράσεις της Ρίζεσπορ για τη διαιτησία (video)

Με δέκα παίκτες από το 6ο μόλις λεπτό αγωνίστηκε η Ρίζεσπορ στην εντός έδρας αναμέτρησή της με την Αλάνιασπορ, καθώς ο Γιάννης Παπανικολάου αποβλήθηκε νωρίς, σε μια φάση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους γηπεδούχους.

Η αναμέτρηση διεξήχθη χθες (25/01) στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της τουρκικής Super Lig και ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1, ωστόσο το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα λόγω των διαιτητικών αποφάσεων. Ο Έλληνας μέσος αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα για μαρκάρισμα που, σύμφωνα με τη Ρίζεσπορ, δεν δικαιολογούσε σε καμία περίπτωση αποβολή, προκαλώντας οργισμένες διαμαρτυρίες τόσο από τον πάγκο όσο και από την εξέδρα.

Τα παράπονα των γηπεδούχων δεν περιορίστηκαν στην αποβολή. Στο 62ο λεπτό και με το σκορ στο 0-0, το γκολ του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Λάτσι, ακυρώθηκε ως οφσάιντ μετά από παρέμβαση του VAR, σε μια ιδιαίτερα οριακή φάση που ενίσχυσε περαιτέρω την ένταση.

Μετά το τέλος του αγώνα, η Ρίζεσπορ προχώρησε στην έκδοση αιχμηρής ανακοίνωσης, κάνοντας λόγο για αλλοίωση της αναμέτρησης και πλήγμα στην αξιοπιστία του πρωταθλήματος, χαρακτηρίζοντας τη βραδιά «μια ακόμη σκοτεινή νύχτα για το τουρκικό ποδόσφαιρο».

Στην ανακοίνωσή της, η ομάδα της Ριζούντας εκφράζει την αγανάκτησή της για τις διαιτητικές αποφάσεις, αφήνοντας σαφείς αιχμές για στοχευμένη αντιμετώπιση εις βάρος της και τονίζοντας πως η υπομονή της έχει εξαντληθεί, προειδοποιώντας ότι «θα έρθει η μέρα που τα πράγματα θα αλλάξουν».

