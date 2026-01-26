Παναιτωλικός: Ντεμπούτο και... απόλυση με ΟΦΗ ο Αναστασίου!

Για 15 παιχνίδια άντεξε στον πάγκο του Παναιτωλικού ο Γιάννης Αναστασίου και η δεύτερη θητεία του στο Αγρίνιο λήγει άδοξα.

Η ήττα με 1-0 στο Ηράκλειο, άφησε τα "καναρίνια" μόλις στο +2 από τη ζώνη του υποβιβασμού και -όπως όλα δείχνουν- θα αποτελέσει το κύκνειο άσμα και της δεύτερης θητείας του Έλληνα τεχνικού στον πάγκο τους.

Το αξιοσημείωτο μάλιστα είναι πως με τον ΟΦΗ είχε πραγματοποιήσει και το ντεμπούτο του ο Έλληνας τεχνικός όταν κλήθηκε να αντικαταστήσει τον Γιάννη Πετράκη τον Οκτώβριο! Τότε ο Παναιτωλικός είχε κερδίσει με 4-2 κι ακολούθησε μία περίοδος καλών αποτελεσμάτων/εμφανίσεων για τους Αγρινιώτες.

Μετά το διπλό στις Σέρρες ωστόσο στις 8 Δεκεμβρίου, δεν γεύτηκε ξανά τη χαρά της νίκης, μετρώντας έξι ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια (μεταξύ των οποίων κι ο αποκλεισμός στο Κύπελλο), στις πέντε δίχως καν να σκοράρει, με τέρματα μάλιστα 1-15!

Στα 15 παιχνίδια που ο "Ολλανδός" κάθισε στον πάγκο του Παναιτωλικού, είχε απολογισμό 4-3-8.