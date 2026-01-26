Ολυμπιακός: Και τώρα… Άγιαξ – Τα διλήμματα του Μεντιλίμπαρ

Τα πλάνα του για το κρίσιμο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ καταστρώνει ο Μεντιλίμπαρ.

Σαν τελικό αντιμετωπίζουν στον Ολυμπιακό το παιχνίδι της Τετάρτης (28/1, 22:00) απέναντι στον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, έχοντας ως στόχο την πρόκριση στα playoffs της League Phase του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται τη νίκη, για να μην εξαρτώνται από τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

Γι’ αυτό και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε έντονες παρατηρήσεις στους παίκτες του για την εικόνα απέναντι στον Βόλο, παρά τις πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα. Κάποια λάθη θα μπορούσαν να στοιχίσουν και ο Βάσκος δεν χαρίστηκε στους παίκτες του.

Για το ματς με τον Άγιαξ, τα πλάνα ενδεκάδας έχουν σχεδόν «κλειδώσει» με δύο θέσεις να αποτελούν ερωτηματικό. Αρχικά, για το κέντρο της άμυνας ο Μεντιλίμπαρ περιμένει τον Πιρόλα κι αν είναι 100% έτοιμος θα τον προτιμήσει. Στη δεξιά πτέρυγα δεν έχει καταλήξει ακόμα αν θα πορευτεί με το δίδυμο Κοστίνια-Ροντινέι, που τα πήγε καλά με την Λεβερκούζεν, ή θα χρησιμοποιήσει τον Ποντένσε.

Οι άλλες θέσεις είναι γνωστές, καθώς θα παίξουν οι Τζολάκης, Ρέτσος, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο και Ελ Κααμπί.