Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Μάντσεστερ Σίτι ο Αλεξάντερ-Άρνολντ

Η θητεία του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ στην Ρεάλ δεν εξελίσσεται όπως θα την περίμενε ο Άγγλος αμυντικός, αφού ακόμη δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στην Μαδρίτη και να πάρει φανέλα βασικού στους Μαδριλένους.

Οι ιθύνοντες της Ρεάλ, μάλιστα εμφανίζονται θετικοί στο ενδεχόμενο παραχώρησης του 27χρονου ποδοσφαιριστή και σύμφωνα με δημοσίευμα του «TeamTalk» στην Μάντσεστερ Σίτι είναι έτοιμοι να κάνουν την κίνησή τους.

Οι «Πολίτες» παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και προετοιμάζουν την πρότασή τους στην Ρεάλ Μαδρίτης για να επαναπατρίσουν τον έμπειρο δεξιοπόδαρο μπακ.