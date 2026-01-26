H Λίβερπουλ έκανε διερευνητική επαφή με τον Τσάμπι Άλονσο!

Δημοσίευμα της «AS» βάζει «φωτιά» στην Λίβερπουλ, αναφέροντας ότι η πλευρά των Άγγλων έκανε κρούση στον Τσάμπι Άλονσο για την διαθεσιμότητά του.

Το κλίμα είναι βαρύ για τον Άρνε Σλοτ, μετά και τη νέα γκέλα των «Reds» που ηττήθηκαν από την Μπόρνμουθ με 3-2 και πλέον έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το μέλλον του Ολλανδού προπονητή στον πάγκο της Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «AS», οι ιθύνοντες της Λίβερπουλ κοιτάζουν ήδη την επόμενη ημέρα, έχοντας διερευνητική επαφή με τον Τσάμπι Αλόνσο, που αποχώρησε πρόσφατα από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα ο Ισπανός προπονητής είναι θετικό στο ενδεχόμενο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ, καθώς είναι ένα περιβάλλον που το γνωρίζει πολύ καλά από την θητεία του ως ποδοσφαιριστής.