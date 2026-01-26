Κίβου: «Τα άσχημα αποτελέσματα θα έρθουν, το θέμα είναι πως θα αντιδράσεις»

O Kρίστιαν Κίβου μιλώντας για την εξαιρετική πορεία της Ίντερ το τελευταίο διάστημα τόνισε ότι θα έρθουν και κακά αποτελέσματα που θα πρέπει να τα διαχειριστούν οι παίκτες του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δείξαμε ένα μέρος από την υπερηφάνεια που μας διακρίνει. Κάναμε αυτό που ξέρουμε, μόνο που συνέβη με μεγαλύτερη συνέπεια. Οι ήττες είναι μέσα στο παιχνίδι.

Τα άσχημα αποτελέσματα θα έρθουν, το θέμα είναι τι θα κάνεις μετά και πως θα αντιδράσεις. Τα παιδιά βιώνουν μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική σεζόν, δεν σταματούν να δουλεύουν και έχουν υψηλούς στόχους.

Είμαι παθιασμένος με το ποδόσφαιρο, απολαμβάνω να παρακολουθώ παιχνίδια, ορισμένες φορές όμως είναι τόσα πολλά και εγώ υπερβολικά κουρασμένος, που δεν αντέχω».