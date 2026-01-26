Κάρικ: «Το επόμενο ματς είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι, δεν παρασύρομαι»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάικλ Κάρικ θέλησε να προσγειώσει τους ποδοσφαιριστές του μετά το μεγάλο διπλό που πήραν οι «κόκκινοι διάβολοι» στην έδρα της Άρσεναλ.

Ο Μάικλ Κάρικ έχει κάνει εντυπωσιακή εκκίνηση στον πάγκο της Γιουνάιτεντ, αφού η ομάδα του επικράτησε στο ντέρμπι του Μάντσεστερ επί της Σίτι με 2-0 και πήρε τεράστιο διπλό στο Λονδίνο απέναντι στην Άρσεναλ με 2-3.

Ο Άγγλος τεχνικός, ωστόσο στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα με τους «κανονιέρηδες» τόνισε ότι δεν παρασύρεται από τα αποτελέσματα στα δύο ντέρμπι, θέλοντας να προσγειώσει τους ποδοσφαιριστές του.

«Δεν παρασύρομαι. Έχουμε μερικά μεγαλύτερα παιχνίδια που έρχονται, επειδή κάθε επόμενο παιχνίδι είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.