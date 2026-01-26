«Ναυάγησε» η μεταγραφή του Εν Νεσιρί στην Γιουβέντους!

Αρνητική τροπή πήρε η υπόθεση της μεταγραφής του Γιουσέφ Εν Νεσιρί στην Γιουβέντους, αφού ο Μαροκινός επιθετικός εξέφρασε αμφιβολίες για τον δανεισμό του.

Οι «Μπιανκονέρι» είχαν έρθει σε πλήρη συμφωνία με την Φενέρμπαχτσε για τον εξάμηνο δανεισμό του έμπειρου επιθετικού, με το deal να προέβλεπε και οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Εν Νεσιρί, ωστόσο εξέφρασε αμφιβολίες για τον δανεισμό του στην Γιουβέντους και οι ιθύνοντες της ιταλικής ομάδας αποφάσισαν να αποσύρουν την πρόταση και να ασχοληθούν με άλλες περιπτώσεις!

«Ο Εν Νεσιρί έχει αμφιβολίες σχετικά με τη φόρμουλα της συμφωνίας δανεισμού και τώρα, αφού αξιολογήσαμε αυτήν την περίπτωση, θεωρούμε ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν τελειώσει.

Δεν θα υπογράψουμε με τον Εν Νεσίρι», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ο αθλητικό διευθυντής των «μπιανκονέρι», Τζόρτζιο Κιελίνι.