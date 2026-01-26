Το top-10 της αγωνιστικής με derby, Έλληνες και γκολάρες!

Κάθε Δευτέρα το SDNA σας παρουσιάζει το top-10 του Σαββατοκύριακου στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

«Γεμάτο» μενού και αυτή την αγωνιστική στα γήπεδα της Ευρώπης…

Αγνώριστη Γιουνάιτεντ, «σκότωσε» και την Άρσεναλ!

Απίστευτη εξέλιξη στο παιχνίδι της αγωνιστικής στην Premier League ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η ομάδα που πλέον προπονεί ο Μάικλ Κάρικ και την προηγούμενη αγωνιστική νίκησε την Σίτι, ήταν... άλλη πνευματικά και τακτικά και πήρε τεράστιο «διπλό» με γκολάρες στην έδρα των Gunners (2-3) κατεβάζοντας το προβάδισμά τους στο +4. Παράλληλα, οι Κόκκινοι Διάβολοι Διάβολοι ανέβηκαν μόνοι στην 4η θέση, πάνω από Τσέλσι, Λίβερπουλ. Για πρώτη φορά έπειτα από 121 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις η Άρσεναλ δέχθηκε 3 γκολ.

121 - Arsenal conceded 3+ goals in a match for the first time since December 2023 (v Luton), ending a run of 121 matches across all competitions without conceding more than twice. Anomaly. pic.twitter.com/lkAXZMBJjr — OptaJoe (@OptaJoe) January 25, 2026

Michael Carrick has as many points in his two games since being appointed Man Utd manager (6) as Ruben Amorim managed in his last five games.



Amorim faced Burnley, Leeds, Wolves, Newcastle and Villa. Carrick had City and Arsenal.



Something special is happening. 👀 pic.twitter.com/SJul1jbg9x — Statman Dave (@StatmanDave) January 25, 2026



Απίστευτες γκολάρες και Νο1 η Μπαρτσελόνα

Με την Ρεάλ να έχει νικήσει την Βιγιαρεάλ, η Μπαρτσελόνα έπρεπε να προσπεράσει και το έκανε με το 3-0 επί της Οβιέδο, η οποία άντεξε ένα ημίχρονο. Οι Blaugrana άνοιξαν στο σκορ με τον Ντάνι Όλμο και ακολούθησαν τα τρομερά γκολ του Ραφίνια με λόμπα και του Γιαμάλ με απίθανο γυριστό για το 3-0 στο Camp Nou που τους κράτησε στο +1 στην κορυφή της La Liga.

10 - @FCBarcelona have won each of their last 10 home matches in @LaLigaEN. The last time they strung together 10 or more home wins in the competition with the same manager was in December 2019 under Ernesto Valverde (14 wins). Streak. pic.twitter.com/yR3i6vHIMX — OptaJose (@OptaJose) January 25, 2026



Με ασίστ του Γιαννούλη η Άουγκσμπουργκ έσπασε το αήττητο της Μπάγερν

Ναι, συμβαίνουν και αυτά στην Bundesliga. Η Μπάγερν προηγήθηκε στο πρώτο μέρος με τον Ίτο αλλά η Άουγκσμπουργκ με τον Γιαννούλη να είναι εκ των πρωταγωνιστών, έκανε τη σπουδαία ανατροπή στην επανάληψη. Ο Έλληνας αριστερός μπακ έδωσε την ασίστ πάρε-βάλε στον Μασένγκο στο 81’ για το 1-2 με το οποίο έσπασε το αήττητο της Μπάγερν που κρατούσε 27 αγώνες. Παρά το γεγονός αυτό, οι Βαυαροί είναι στο +8 από τη 2η, Ντόρτμουντ, ανέβηκε στην 13η θέση η Άουγκσμπουργκ.

Only two teams to beat Bayern this season 🤝 @Arsenal pic.twitter.com/fx86uBMITn — FC Augsburg (@FCA_World) January 24, 2026



Άλλαξε χέρια η κορυφή στην Γαλλία

Η Παρί Σεν Ζερμέν ζορίστηκε αλλά έκαμψε την αντίσταση της Οσέρ εκτός έδρας (0-1) χάρη σε γκολ του Μπαρκολά στο 79’ και μερικές ώρες αργότερα, πανηγύρισε μια… νίκη της Μαρσέιγ. Η τελευταία με τον Νουανέρι να σκοράρει αμέσως μόλις ήρθε δανεικός από την Άρσεναλ και τον Γκουιρί να βάζει δύο, πήρε με 3-1 τη ματσάρα με την Λανς, η οποία είχε 8 σερί νίκες στην Ligue1 όμως τώρα έπεσε από την κορυφή, όπου ανέβηκε η PSG.

🇫🇷📈 Marseille have gone and disrupted the title race in Ligue 1, inflicting a first defeat in nine on RC Lens.



Ethan Nwaneri scored on his debut. pic.twitter.com/CfwsOjPFc0 — FotMob (@FotMob) January 24, 2026

✅ Amine Gouiri brace

✅ Ethan Nwaneri scores on his debut

✅ Win over Ligue 1’s second place



Amazing victory for Marseille against Lens 🔵⚪ pic.twitter.com/nVWALFteOv — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) January 24, 2026



Ασταμάτητη η Κόμο, έφτασε τα 11 γκολ ο Δουβίκας

Ο Τάσος Δουβίκας ήταν ο MVP στο εντυπωσιακό 6-0 της Κόμο κόντρα στην Τορίνο. Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε δύο γκολ, κέρδισε πέναλτι και βοήθησε όσο κανένας την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας να πλησιάσει στις θέσεις του Champions League. Ο 27χρονος άνοιξε το σκορ στο 8’ φεύγοντας στην κόντρα και πλασάροντας ψύχραιμα, στο 58’ έδωσε τη δυνατότητα στην ομάδα του να ανεβάσει τον δείκτη από τη βούλα και στο 66’ ο ίδιος πέρασε τον τερματοφύλακα και τελείωσε τη φάση στην κενή εστία. Πλέον, το Νο11 έχει 11 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, όπως έγραψε το club στο twitter.

1️⃣1️⃣ goals for our number 1️⃣1️⃣ pic.twitter.com/Cp6d5wTLoN — Como1907 (@Como_1907) January 25, 2026



Σούπερ Έντρικ, έκανε χατ-τρικ στο 3ο παιχνίδι του με την Λιόν

Στην Ρεάλ δεν είχε χώρο, στην Λιόν κάνει παπάδες με το καλημέρα. Αυτό είναι το μικρό story για τον Έντρικ, τον Βραζιλιάνο επιθετικό που μόλις παραχωρήθηκε δανεικός από τους Merengues. Ο 19χρονος έκανε ασίστ στο πρώτο του ματς και στο τρίτο πέτυχε ένα εντυπωσιακό χατ-τρικ στο 2-5 επί της Μετς κρατώντας την ομάδα του σταθερή στην 4η θέση της Ligue1.

87' 𝗟𝗘 𝗧𝗥𝗜𝗣𝗟𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗘𝗡𝗗𝗥𝗜𝗖𝗞 💥💥💥



Endrick transforme le penalty et s'offre un coup du chapeau ! ⚽



Quel match ! 🤩



2-5 #FCMOL pic.twitter.com/4AL0tNEF5c — Olympique Lyonnais (@OL) January 25, 2026



Κράτησε στο -6 την Σέλτικ η Χαρτς, προσπέρασε η Ρέιντζερς

Τεράστιο ματς είχαμε το ΣΚ για την κορυφή του Σκωτσέζικου πρωταθλήματος. Η Χαρτς, με τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη βασικό, βρέθηκε να χάνει 1-2 από την Σέλτικ, όμως προς το τέλος του αγώνα εκμεταλλεύτηκε την πρώτη κόκκινη εδώ και πολύ καιρό σε βάρος των Καθολικών και με το 2-2 τους κράτησε στο -6. Την απώλεια αυτή της Σέλτικ εκμεταλλεύτηκε η Ρέιντζερς, η οποία παρότι ξεκίνησε τραγικά το πρωτάθλημα, ανέβηκε στη 2η θέση.

FULL-TIME: Hearts fight back twice to snatch a dramatic 2-2 draw against 10-player Celtic at Tynecastle whilst Rangers seize the opportunity and go four points off top with a 3-0 win against Dundee 🔥 pic.twitter.com/HfryzkkXqy — Sky Sports Football (@SkyFootball) January 25, 2026



Ακόμα δύο τεμάχια από τον Παυλίδη

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν πρωταγωνιστής σε ένα ακόμα παιχνίδι της Μπενφίκα καθώς πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ στο 4-0 με την Εστρέλα Αμαδόρα. Ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ για τους Αετούς στο 42’ με κεφαλιά από κόρνερ και στο 55’ με πέναλτι έβαλε βάσεις νίκης για την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο. Στα 19 γκολ έπειτα από 19 αγωνιστικές ο 27χρονος επιθετικός, 26 τέρματα σε 36 ματς μετρά σε όλες τις διοργανώσεις.

Vitória clara do Benfica na receção ao Est. Amadora, com a estatística a confirmar a superioridade dos encarnados, com o a equipa da Reboleira a terminar com apenas 0,11 expected goals - igualado o pior registo da época pic.twitter.com/OHT7H83BsZ — Playmaker (@playmaker_PT) January 25, 2026



Κερδισμένη η Ίντερ μετά τα derby στην Ιταλία

Η Ίντερ έκανε την Παρασκευή (24/01) την ανατροπή από 0-2 σε 6-2 κόντρα στην Πίζα και το ΣΚ απόλαυσε τα αποτελέσματα στα ντέρμπι. Με το 1-1 της Ρόμα με την Μίλαν οι Nerazzurri ξέφυγαν στο +5 από τη 2η θέση και μετά το 3-0 της Γιουβέντους επί της Νάπολι, στο +9 από την 3η. Τα καλύτερα γκολ της αγωνιστικής πάντως, πέτυχαν οι Μαλινόβσκι και Μεσίας στην ανατροπάρα της Τζένοα επί της Μπολόνια από 0-2 σε 3-2 στο 91’.

Stop that Malynovsky. pic.twitter.com/YPyCEc1JYa — Stop That Football (@stopthatfooty) January 25, 2026

🚨🇮🇹 | GOAL: WHAT AN INSANE GOAL FROM JUNIOR MESSIAS! WOW!



GENOA SEALS THE COMEBACK IM THE 91ST MINUTE! INCREDIBLE!



Genoa 3-2 Bologna.



pic.twitter.com/NRQ38lsJX4 — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) January 25, 2026



Έβαλε δύο ο Μπαπέ, πέρασε από την Βιγιαρεάλ η Ρεάλ

Έπαθε κάζο στο Κύπελλο αλλά στο πρωτάθλημα ξεκίνησε καλά ο Άλβαρο Αρμπελόα ως προπονητής της Ρεάλ. Οι Blancos πέρασαν με 0-2 από την δύσκολη έδρα της Βιγιαρεάλ χάρη σε ένα γκολ στην αρχή και ένα στο τέλος του δευτέρου ημιχρόνου από τον Μπαπέ. Ο Γάλλος [έβαλε το δεύτερο με πέναλτι α λα Πανένκα και το αφιέρωσε στον Ντίαθ] έφτασε τα 21 φέτος στην La Liga και συνολικά με την Ρεάλ έχει 87 goal-contributions σε 87 ματς, δηλαδή 78 γκολ και 9 ασίστ.