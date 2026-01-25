Η Μίλαν προηγήθηκε, όμως η Ρόμα ισοφάρισε προς το τέλος με πέναλτι (1-1) και την άφησε στο -5 από την κορυφή.

Δεν κατάφερε να κρατήσει τη μεγάλη νίκη και την απόσταση των 3 βαθμών από την κορυφή η Μίλαν, η οποία αν και βρέθηκε μπροστά στο σκορ αναδείχθηκε ισόπαλη με την Ρόμα στο Olimpico. Στο +1 από την Γιουβέντους και μόνοι στην 4η θέση οι Giallorossi.

Το ματς στο πρώτο μέρος, ήταν… μονοκάμερο. Η Ρόμα έδωσε ό,τι είχε, πίεσε στο τελευταίο τρίτο την Μίλαν και «βομβάρδισε» με ευκαιρίες. Στο 8’ είχε την πρώτη διπλή με τον Μενιάν να ζεσταίνεται με stop στους Κονέ και Μάλεν, στο 19’ ο Ολλανδός από πάσα του Εντιγκά δεν τα κατάφερε και στο 33’ ξανά ο ίδιος από καλή θέση δεν βρήκε στόχο. Στο 43’ από λάθος του Σαλεμάκερς ο Σουλέ πλάσαρε άσχημα ψηλά και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μενιάν έδειξε εκπληκτικά αντανακλαστικά με μυθική επέμβαση στο κοντινό σουτ του Τσελίκ.

Το 0-0 έμεινε για το πρώτο μέρος, όμως δεν θα συνέβαινε και στο δεύτερο. Η Μίλαν, στην πρώτη της φάση, στο 50’ προειδοποίησε με τον Ραμπιό και στο 62’ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Ντε Βίντερ έπειτα από τηλεκατευθυνόμενη σέντρα του Μόντριτς (0-1). Οι Rossoneri στη συνέχεια επέστρεψαν στο ultra αμυντικό mode, όπως προδώθηκαν στο 74’ όταν ο Μπαρτσεσάγκι βρήκε την μπάλα με το χέρι μέσα στην περιοχή και ο Πελεγκρίνι από τη βούλα διαμόρφωσε το τελικό 1-1.