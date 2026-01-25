Έντονα παράπονα του Λεβαδειακού για τη διαιτησία κόντρα στον Άρη

Ισόπαλος στο «Κλεάνθης Βικελίδης» κόντρα στον Άρη με σκορ 2-2 ήρθε ο Λεβαδειακός, με την ομάδα της Βοιωτίας να έχει πολλά παράπονα από τον διαιτητή Ματσούκα.

Συγκεκριμένα, στον Λεβαδειακό υπάρχουν εντονότατα παράπονα για τα δύο γκολ που δέχτηκε από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, καθώς θεωρούν πως έχουν προηγηθεί φάουλ και στις δύο φάσεις.

Αρχικά, θεωρούν πως υπάρχει φάουλ στην μονομαχία του Σουντμπεργκ με τον Οζμπολτ, στην κεφαλιά που παίρνει ο παίκτης του Άρη και αποκρούει αρχικά ο Λοντίγκιν έχοντας σπρώξει τον επιθετικό του Λεβαδειακού.

Παράλληλα, οι Βοιωτοί θεωρούν πως δεν έπρεπε να μετρήσει ούτε το 2ο γκολ των «κιτρινόμαυρων» για φάουλ στο κέντρο, στο βολέ που κάνει ο Λοντίγκιν και παίρνει την κεφαλιά ποδοσφαιριστής του Άρη σπρώχνοντας επίσης τον παίκτη του Λεβαδειακού.