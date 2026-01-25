Νικολό Σκίρα: "Ο Λεβαδειακός έκλεισε τον Παπαδόπουλο της Τζένοα"!

Ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος γράφει για συμφωνία των Βοιωτών με τον νεαρό επιθετικό της Τζένοα, Χρήστο Παπαδόπουλο!

Για κλεισμένη συμφωνία μεταξύ Τζένοα και Λεβαδειακού για την μεταγραφή του Χρήστου Παπαδόπουλου γράφει ο X, ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα.

Πιο συγκεκριμένα η ανάρτηση μιλάει για δεδομένο deal για τον 21χρονο παίκτη, ο οποίος έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο ως το 2030 και αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις την Δευτέρα.

O 21χρονος υψηλόσωμο (1,88) μεσοεπιθετικός έφυγε το 2022 από τον Ηρακλή Λάρισας, στην Τζένοα και μάλιστα την περσινή σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην δεύτερη ομάδα της Γιουβέντους που αγωνίζεται στην Serie C.

Τον περασμένο Αύγουστο παραχωρήθηκε δανεικός από την Τζένοα στην δεύτερη ομάδα της Αταλάντα, ωστόσο σύμφωνα με τον Σκίρα, η Τζένοα διακόπτει τον δανεισμό του στην ομάδα του Μπέργκαμο για να τον στείλει με κανονική μεταγραφή στον Λεβαδειακό.

Ο Παπαδόπουλος είναι εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική Ελπίδων και μάλιστα αγωνίστηκε ως αλλαγή τον Οκτώβριο στην μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Γερμανίας με 2-3.