Επιστρέφει στην Λίβερπουλ ο Τσιμίκας

Ο Κώστας Τσιμίκας αναμένεται να επιστρέψει στην Λίβερπουλ και να ολοκληρωθεί πρόωρα ο δανεισμός του στην Ρόμα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Τσιμίκας δεν έχει ενεργό ρόλο στην Ρόμα, με τον Γκασπερίνι να μην τον υπολογίζει στα βασικά του πλάνα και έτσι ο δανεισμός του στην ιταλική ομάδα θα ολοκληρωθεί πρόωρα.

Η Ρόμα έχει ήδη συμφωνήσει να αφήσει τον Τσιμίκα και να επιστρέψει στη Λίβερπουλ την επόμενη εβδομάδα για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του, μετά το μικρό πέρασμα του από την Ιταλία.

Τις διαπραγματεύσεις επιβεβαίωσε ο τεχνικός διευθυντής της ιταλικής ομάδας, Ρίκι Μασάρα: «Είναι αλήθεια, είμαστε σε συζητήσεις με τη Λίβερπουλ».

Με τη Ρόμα μέτρησε συνολικά 16 παιχνίδια (672 λεπτά) σε όλες τις διοργανώσεις.