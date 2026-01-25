Πώς θα ήταν η βαθμολογία στα πλέι-οφ 5-8 αν τελείωνε σήμερα το πρωτάθλημα;

Οκτώ στροφές πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας και η κατάσταση στην βαθμολογία δείχνει ότι η τελική ευθεία θα είναι συναρπαστική και στην μάχη για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Μετά το τέλος της 18ης αγωνιστικής, η κατάσταση στον βαθμολογικό πίνακα δείχνει να έχει παγιωθεί σε κάποια πράγματα. Ο Λεβαδειακός διατήρησε το +9 από τον Παναθηναϊκό στην μάχη για την τέταρτη θέση, με το τριφύλλι να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο από τους Βοιωτούς (την εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ).

Αν το πρωτάθλημα τελείωνε σήμερα, ο Παναθηναϊκός θα βρισκόταν στα πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8, που θα δώσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό του Conference League, μόνο αν η ομάδα που κατακτήσει το φετινό Κύπελλο Ελλάδας Betsson τερματίσει στην πρώτη τετράδα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Σε αντίθετη περίπτωση, τα πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8 δεν θα έχουν κάποιο αντίκρυσμα, αφού αν ο Κυπελλούχος είναι ο ΟΦΗ ή όποια ομάδα εκ των Λεβαδειακού / Παναθηναϊκού μείνει εκτός τετράδας, τότε ο 5ος δεν κερδίζει απολύτως τίποτα.

Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία των πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8 έμεινε απαράλλαχτη με πέρσι. Οι ομάδες θα παίξουν ένα μίνι πρωτάθλημα 6 αγωνιστικών μεταξύ τους και η αρχική τους βαθμολογία, θα προκύψει από τους βαθμούς που έχουν κερδίσει στο πρωτάθλημα διαιρεμένους διά του δύο (αν χρειάζεται στρογγυλοποίηση, αυτή θα γίνεται προς τα πάνω).

Με άλλα λόγια, αν το πρωτάθλημα τελείωνε σήμερα, τότε οι ομάδες που θα έμπαιναν στα πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8 θα έμπαιναν με την εξής βαθμολογία:

1. Παναθηναϊκός 13

2. Βόλος 13

3. Άρης 11

4. Κηφισιά 10

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι εκκρεμεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ, ανάλογα το αποτέλεσμα του οποίου το τριφύλλι μπορεί να μπει με περισσότερους βαθμούς σε αυτή την ειδική βαθμολογία, αλλά και οι Κρητικοί να τρυπώσουν στα πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8, με βαθμό ή βαθμούς από την αναμέτρησης της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η απόσταση από την 8ή Κηφισιά (18 βαθμούς) ως τον 12ο Παναιτωλικό (15 βαθμοί) είναι μόλις μία νίκη, κάτι που σημαίνει ότι στις τελευταίες 8 αγωνιστικές μπορούν να αλλάξουν τα πάντα, τόσο ως προς τις ομάδες που θα βρεθούν στα πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8, όσο και ως προς την βαθμολογία με την οποία θα ξεκινήσουν.