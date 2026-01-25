«Πονοκέφαλος» για Κόντη με Σαλσέδο και Καραχάλιο

Με δύο απρόοπτα ολοκληρώθηκε η νίκη του ΟΦΗ επί του Παναιτωλικού (1-0) στο Παγκρήτιο, αφού τόσο ο Έντι Σαλσέδο όσο και ο Ζήσης Καραχάλιος έφυγαν τραυματίες από τον αγώνα.

Οι Κρητικοί γύρισαν στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ και πήραν πολύτιμη βαθμολογική ανάσα, ωστόσο ο Χρήστος Κόντης είδε τους δύο παίκτες του να αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και να γίνονται αναγκαστικές αλλαγές.

Ο Σαλσέδο, που σημείωσε το μοναδικό γκολ του αγώνα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ένιωσε ενοχλήσεις στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού και στο 43ο λεπτό ζήτησε αλλαγή, δίνοντας τη θέση του στον Άαρον Ισέκα. Η κατάστασή του θα αξιολογηθεί εκ νέου μέσα στις επόμενες ημέρες.

Από την άλλη, ο Καραχάλιος δέχτηκε χτύπημα στον τετρακέφαλο από τον Χρίστο Σιέλη και αποχώρησε στο 52’, με τον Φίλιπ Μπαΐνοβιτς να περνά στον αγωνιστικό χώρο. Ο Έλληνας μέσος έχει υποστεί αιμάτωμα και παρακολουθείται καθημερινά.