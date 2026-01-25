Η Γιουβέντους ήταν κλάση πάνω από την Νάπολι των πολλών απουσιών (3-0) και έπιασε την Ρόμα στους 42 βαθμούς με αγώνα περισσότερο.

Επέστρεψε στα καλά αποτελέσματα η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι και το έκανε με μεγάλη εντός έδρας νίκη κόντρα στην Νάπολι (3-0), η οποία αρχίζει και χάνει την επαφή με την κορυφή και την Ίντερ (-9). Οι Bianconeri άφησαν πίσω το 1-0 από την Κάλιαρι και με έναν αγώνα περισσότερο, πάτησαν την 4η θέση της βαθμολογίας.

Η Γιούβε μπήκε δυνατά και στο 19’ είχε δοκάρι με τρομερό φαλτσαριστό σουτ του Τουράμ κοντά στη συμβολή, όμως στο 22’ άνοιξε το σκορ όταν ο Λοκατέλι έκανε μαγικό τακουνάκι για τον Ντέιβιντ και εκείνος πλάσαρε με το αριστερό για το 1-0. Αυτό διατηρήθηκε για το ημίχρονο αφού στο 25’ ο Μποντζόρνο το κράτησε με τρομερή επέμβαση πάνω στη γραμμή έπειτα από σουτ του Κονσεϊσάο.

Στην επανάληψη, οι Bianconeri βρήκαν την ευκαιρία να μετατρέψουν τη νίκη τους σε party. Στο 77’ ο Ζουάν Ζεσούς έκανε σοβαρό λάθος ως τελευταίος παίκτης και ο Γιλντίζ πρόλαβε και πλάσαρε για το 2-0, ενώ το τελικό 3-0 έγραψε στο 86’ βάζοντας «φωτιά» στο Allianz ο Κόστιτς με τρομερό σουτ στη γωνία.