Kόντης: «Ήταν δύσκολο ματς, αλλά πήραμε μεγάλη νίκη»

Ο Χρήστος Κόντης παραχώρησε δηλώσεις μετά τη μεγάλη νίκη του ΟΦΗ με 1-0 απέναντι στον Παναιτωλικό.

Αναλυτικά όσα είπε στην Cosmote TV:

«Συγχαρητήρια στα παιδιά ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ξέραμε ότι ο Παναιτωλικός είχε πίεση και θα ερχόταν εδώ για το αποτέλεσμα. Θέλησε να κλείσει χώρους και να βγει στις αντεπιθέσεις. Εμείς στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν αρκετά καλοί και δημιούργησαμε ευκαιρίες. Κάναμε ένα παιχνίδι όπως το θέλαμε. Μετά το γκολ, στο β’ μέρος τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Ο Παναιτωλικός πίεσε κι εμείς είχαμε το άγχος του αποτελέσματος. Καταλαβαίνω την πίεση των παιδιών και κάποιες φορές παίρνουν λάθος αποφάσεις. Στο τέλος τα συναισθήματα ήταν πάρα πολύ έντονα και κρατάμε το αποτέλεσμα και την προσπάθεια των παικτών.

Οι τραυματισμοί ήταν ένα σημαντικό σημείο. Δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε το πλάνο που είχαμε στο μυαλό μας, αναγκαστήκαμε να κάνουμε αργά την τρίτη αλλαγή. Εμείς οι προπονητές πρέπει να βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα που παρουσιάζονται στο παιχνίδι. Ξεφύγαμε από τις χαμηλές θέσεις, αλλά δεν κάναμε ακόμα κάτι, έχει πολλά παιχνίδια και πολλούς πόντους».