Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Σκόρπισε τρόμο η Λιόν πριν τον Δικέφαλο!

Όγδοη συνεχόμενη νίκη σε όλες τις διοργανώσεις για την Ολιμπίκ που έκανε επίδειξη δύναμης στην έδρα της Μετς με 2-5!

Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι πως στον αγώνα της Πέμπτης, η Λιόν δεν θα έχει στην διάθεση της, τον Έντρικ. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός που δόθηκε ως δανεικός από την Ρεάλ Μαδρίτης έχει άμεσο impact.

Στο προηγούμενο παιχνίδι έκανε ρεκόρ για την φετινή Ligue 1 σε πετυχημένες ντρίμπλες, στην Λοραίνη έκανε και το πρώτο του χατ-τρικ στο επιβλητικό 2-5 για την Λιόν.

Αυτή ήταν η 8η συνεχόμενη νίκη σε όλες τις διοργανώσεις για την ομάδα του Πάουλο Φονσέκα, που την Πέμπτη απέναντι στον ΠΑΟΚ θα παίξει για την πρωτιά στην League phase του Europa League.

Η Ολιμπίκ πετούσε φλόγες από την μέσα και μπροστά, με την Μετς να μην μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό. Ο Έντρικ έκανε από νωρίς το 0-1 (11'), ενώ ο προωθημένος Ρούμπεν Κλάιφερτ έκανε άμεσα το 0-2 (16'), καθαρίζοντας το ματς.

Ο Έντρικ είχε ακυρωθέν γκολ (23') ως οφσάιντ, όμως η επιθετική ορμή της Λιόν ήταν εντυπωσιακή. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν ακόμα δύο γκολ μέχρι το τέλος του ημιχρόνου με Τάιλερ Μόρτον (33') και Έντρικ (45'), με την Μετς να μειώνει προσωρινά σε 1-3 από τον Κουαό (34').

Η Λιόν κατέβασε ταχύτητα στην επανάληψη, κάνοντας διαχείριση του σκορ. Οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 2-4 με τον Ντιαλό (64'), όμως ένα πέναλτι του Έντρικ στο τέλος (87') έγραψε το τελικό 2-5 και πρόσφερε στον Βραζιλιάνο το πρώτο του χατ-τρικ στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Η Λιόν σκαρφάλωσε στην 4η θέση της Ligue 1, με 36 βαθμούς και πλέον έχει κάθε λόγο να ονειρεύεται πως φέτος έχει την ομάδα για να επιστρέψει στα σαλόνια του Champions League...