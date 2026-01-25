Η Άρσεναλ προηγήθηκε, πίστεψε στην ανατροπή, όμως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Μάικλ Κάρικ είχε πλάνο, ψυχή και γκολάρες και μετά το 2-3 στη ματσάρα του Emirates, ανέβηκε 4η και έβαλε «φωτιά» στο πρωτάθλημα.

Ένα από τα ματς της σεζόν είδαμε στην έδρα της Άρσεναλ, η οποία αν και πήρε προβάδισμα, δεν πήρε ούτε βαθμό κόντρα σε μια… άλλη, Γιουνάιτεντ, που μετά την Σίτι υπέταξε και τους Gunners (2-3) και συνεχίζει σε πορεία Champions League. Στο +4 υποχώρησε το προβάδισμα της ομάδας του Μίκελ Αρτέτα στην κορυφή της βαθμολογίας.

Κλειστό ήταν το ματς στο ξεκίνημά του και η πρώτη φάση ήρθε στο 18’ όταν ο Λάμενς έκανε δύσκολη επέμβαση στην κοντινή κεφαλιά του Θουμπιμέντι. Η Άρσεναλ άνοιξε το σκορ στο 29’ όταν ο Ντόργκου δεν έδιωξε μακριά, ο Σάκα έδωσε στον Όντεργκααρντ και ο Μαρτίνες προ του Τίμπερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0. Το παιχνίδι παρέμεινε ισορροπημένο, η Γιουνάιτεντ απείλησε στο 34’ με τον Μπρούνο Φερνάντες που δεν εκμεταλλεύτηκε το λάθος και πλάσαρε άουτ, όμως κόντρα σε ό,τι θα περίμενε κανείς, η άμυνα της Άρσεναλ έκανε και νέο λάθος και αυτή τη φορά πολύ πιο σοβαρό καθώς στο 37’ ο Θουμπιμέντι έδωσε στον Εμπεμό και εκείνος πέρασε τον Ράγια και πλάσαρε στην κενή εστία για το 1-1, που ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

Και το δεύτερο, ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για την Άρσεναλ. Στο 50’ ο Ντόργκου ήρθε εσωτερικά, έκανε εκπληκτικό συνδυασμό με τον Φερνάντες και με ασύλληπτο βολέ εκτός περιοχής οριζόντιο-και-μέσα δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Ράγια. Στη συνέχεια η Άρσεναλ έκανε ό,τι μπορούσε για να παίξει πιο επιθετικά, ο Αρτέτα έκανε τετραπλή αλλαγή στο 58’ και παρότι η ομάδα του δεν μπορούσε να βρει λύσεις, τελικά βρήκε την ισοφάριση στο 84’ με τον Μίκελ Μερίνο να σπρώχνει από κοντά την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από [τι άλλο;] κόρνερ. Το 2-2 όμως δεν έμελλε να μείνει, αφού στο 87’ ο Ματέους Κούνια με τηλεκατευθυνόμενο σουτ εκτός περιοχής έγραψε το τελικό 2-3.