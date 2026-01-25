Χιμένεθ: «Παίξαμε σαν άνδρες και κάναμε λάθη σαν παιδιά»

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου

Όλα όσα ανέφερε ο προπονητής του Άρη μετά την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό.

Αναλυτικά:

Για το παιχνίδι:

«Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε μία συγνώμη… Παρότι κάναμε καλό ματς απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο και οι παίκτες τα έδωσαν. Είναι αδιανόητο να κάνουμε τόσα παιδικά λάθη. Δεν μπορούν να μας κάνουν αντεπίθεση από πλάγιο άουτ. Παίξαμε σαν άνδρες και κάναμε λάθη σαν παιδιά», ήταν το πρώτο σχόλιο του Ανδαλουσιανού, ο οποίος στη συνέχεια ρωτήθηκε για τα μεταγραφικά.

Για την ενίσχυση που αναμένει ο Άρης ως το κλείσιμο του παραθύρου των μεταγραφών:

«Έχουμε καταλήξει σε συγκεκριμένες θέσεις. Το κλαμπ ξέρει που πονάει η ομάδα. Αυτό που αποδεικνύεται στην πράξη είναι ότι σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο τα πράγματα είναι δύσκολα. Χωρίς να υπάρχει καμία δικαιολογία, είμαστε αυτοί που είμαστε και βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να τα δώσουμε όλα ως το τέλος της σεζόν».

Για τα λάθη που κοστίζουν και το που τα αποδίδει:

«Το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί πολύ. Σε κάποια θετικά και σε άλλα αρνητικά. Παλιά στον δρόμο μαθαίναμε πολλά πράγματα. Σε έναν λατινοαμερικάνο παίκτη, τέτοιο λάθος δεν του συμβαίνει. Παίζουμε πολύ λιγό ποδόσφαιρο… δρόμου, στο οποίο μαθαίνεις πολλά πράγματα. Οταν ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να βρούμε τους πόρους να ενισχύσουμε το παιχνίδι και πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις, οι παίκτες πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι στο 100%. »

Σε συμπληρωματική ερώτηση που του έγινε, περί λαθών και το αν αποδίδεται σε μειωμένη ποδοσφαιρική αντίληψη ο Ισπανός τεχνικός τόνισε: "Όχι, είναι καθαρά ψυχολογικό το ζήτημα..."