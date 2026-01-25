Η «ζωγραφιά» του Χατσίδη έκλεψε την... παράσταση στην προπόνηση του ΠΑΟΚ (vid)

Ο Δημήτρης Χατσίδης «ζωγράφισε», πετυχαίνοντας ένα πανέμορφο γκολ στην σημερινή (25/1) προπόνηση του ΠΑΟΚ.

Μπορεί η Κυριακή να είναι μέρα... αγώνα, όμως ο Δικέφαλος βρέθηκε για προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία ελέω του joker right, το οποίο άσκησε για τον αγώνα απέναντι στην Κηφισιά.

Η προετοιμασία ξεκίνησε σήμερα (25/1) για τον αγώνα στη Γαλλία με τη Λυών, με τους «ασπρόμαυρους» να επιστρέφουν στη δράση μετά το διήμερο ρεπό.

Την... παράσταση όμως έκλεψε ο Δημήτρης Χατσίδης, ο οποίος στο «άτυπο» οικογενειακό διπλό πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ.