Εύκολο απόγευμα για τους ροχιμπλάνκος που ξεπέρασαν εύκολα το εμπόδιο της Μαγιόρκα και διατηρούνται σταθερά στην τρίτη θέση.

Το πιο εύκολο εντός έδρας απόγευμα της χρονιάς πέρασε η Ατλέτικο Μαδρίτης που έφτασε στο ευρύ 3-0 επί της Μαγιόρκα, που δεν κατάφερε να απειλήσει.

Το τέταρτο γκολ μέσα στο 2026 του πολύ φορμαρισμένου Σόρλοθ (22') άνοιξε τον δρόμο για την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε που έχει την κακή συνήθεια να ξεχνάει να καθαρίσει τα παιχνίδια με δεύτερο γκολ.

Αυτό έγινε με την βοήθεια ενός παίκτη της Μαγιόρκα (αυτογκόλ Νταβίντ Λόπεθ στο 75ο λεπτό) που καθάρισε την αναμέτρηση.

Το τελικό 3-0 ήρθε με σκόρερ τον Τιάγκο Αλμάδα (87') σε ένα ήρεμο βράδυ για την Ατλέτικο Μαδρίτης που παραμένει στο -7 από την συμπολίτισσα Ρεάλ και έχει αέρα 10 βαθμών από την πέμπτη Εσπανιόλ στην μάχη για το Champions League.