Ισόπαλοι οι Νέοι του Ολυμπιακού με τον Βόλο

Η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3 με αντίπαλο τον Βόλο στο Ρέντη για την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Κ19.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα τον αγώνα και κατάφεραν να προηγηθούν μόλις στο 2ο λεπτό, όταν ο Σαντής έπειτα από μεγάλη μπαλιά έγινε αποδέκτης της μπάλας και πλάσαρε για το 0-1.

Η απάντηση του Ολυμπιακού ήταν άμεση, καθώς τρία λεπτά αργότερα ισοφάρισαν με τον Κότσαλο να πλασάρει σωστά για το 1-1.

Στο 21’ οι «ερυθρόλευκοι» πήραν προβάδισμα στο σκορ, όταν μετά από σουτ του Βασιλακόπουλου, η μπάλα έφτασε στον Κορτές και εκείνος σε κενή εστία έκανε το 2-1.

Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στο 29’ ο Βόλος ισοφάρισε με τον Θωμαΐδη να εκμεταλλεύεται την αδράνεια στην άμυνα του Ολυμπιακού έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Λεγκίσι και να σημειώνει το 2-2.

Στο 33’ οι φιλοξενούμενοι πήραν εκ νέου κεφάλι στο σκορ με τον Σαντή να σκοράρει από κοντά για το 2-3 που ήταν το σκορ ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο 69’ ισοφάρισε με το διαγώνιο σουτ του Σιώζιου σε 3-3 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Καμπαγιοβανης, Σουλανιάκου (46’ Σιώζιος), Φράγκος (63’ Καλαϊτζίδης), Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Κότσαλος, Κολοκοτρώνης, Τρικαλιώτης (63’ Βενέτης), Κορτές (46’ Νουχάι), Χάμζα, Βασιλακόπουλος (63’ Αντωνίου).

ΒΟΛΟΣ: Τζέκας, Αλεξιάδης, Κρομμύδας (46’ Αϊντίνας), Σατρατζέμης (67’ Ρίγας), Θωμαΐδης, Μπαντής, Δάσκαλος 78’ Παπαδημητρίου), Τσερεβελάκης, Σαντής (57’ Αναστασόπουλος), Γκαραβέλας (67’ Μπακαλίδης), Λεγκίσι.