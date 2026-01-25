«Ενδιαφέρεται έντονα για τον Παυλίδη η Αλ Χιλάλ»

Για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη από τη Μπενφίκα φέρεται να ενδιαφέρεται η Αλ Χιλάλ!

Έντονο είναι το ενδιαφέρον της Αλ Χιλάλ για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη, σύμφωνα με ρεπορτάζ από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Σάσα Ταβολιέρι, η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας επικοινώνησε με την πλευρά του παίκτη, προκειμένου να δει αν θα ήταν θετικός σε μία ενδεχόμενη μεταγραφή.

Από την πλευρά του ο διεθνής στράικερ φέρεται να μην είναι αρνητικός στην ιδέα να πάρει μεταγραφή στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, υπάρχει απόσταση μεταξύ της προσφοράς και των απαιτήσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται κάτι προχωρημένο, με τους Σαουδάραβες να μην έχουν προσεγγίσει ακόμη την Μπενφίκα για να μπουν σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 27χρονο επιθετικού.