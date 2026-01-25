Στα 39 του συνεχίζει το ποδόσφαιρο ο Νάνι

Ο Νάνι δείχνει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός, αφού στα 39 του χρόνια βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο έμπειρος Πορτογάλος εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο με την Ακτόμπε από το Καζακστάν, επιστρέφοντας στη δράση μετά από έναν χρόνο αγωνιστικής απραξίας.

Ο άλλοτε άσος των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Βαλένθια και Λάτσιο είχε τελευταίο του σύλλογο την Εστρέλα Αμαδόρα, ενώ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Ακτόμπε, ο Νάνι δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, τονίζοντας πως είναι ιδιαίτερα χαρούμενος για τη μεταγραφή του και αποφασισμένος να βοηθήσει τόσο τον σύλλογο όσο και το ποδόσφαιρο του Καζακστάν να εξελιχθούν.